الغندور حكماً لمباراة الاتحاد وحرس الحدود

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم أحمد الغندور، لإدارة مباراة الاتحاد وحرس الحدود، المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين لدوري القسم الأول، والتي ستقام اليوم الأحد الثالث والعشرين لدوري القسم الأول، والتي ستقام اليوم الأحد ويعاون الغندور في إدارة اللقاء محمود عبدالسميع وعدي عيد، وشريف حسن حكماً رابعاً، وكل من وليد عبد العزيز ومحمود دسوقي حكماً خامساً.

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