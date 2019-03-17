الأهلي يقترب من استعادة وليد سليمان.. وهشام محمد جاهز للقمة

اقترب وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة للملاعب، حيث يعود للمران الجماعى بعد أسبوع بعد التخلص من إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، كما تأكدت جاهزية هشام محمد، لاعب الوسط، بعد التخلص من إصابته فى الركبة، ويسابق الحارس شريف إكرامى الزمن للحاق بمباراة القمة، وسيخضع لحقن بلازما لتخفيف آلامه فى عضلة

السمانة.

على صعيد متصل، رفض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، اتهامات البعض للجهاز الفنى للأهلى بمجاملة مصطفى شوبير، حارس مرمى فريق الشباب، تحت 20 عاما الذى تم تصعيده للفريق الأول مؤخرا، وهو نجل أحمد شوبير ،حارس مرمى الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق ونائب رئيس اتحاد الكرة.

قال عبدالحفيظ إن اصطحاب مصطفى شوبير هدفه فنى لاستكمال تدريبات الحراس بقوة فى ظل شكوى محمد الشناوى، حارس المرمى، من بعض الآلام بجانب اكتسابه الخبرات فى هذه الأجواء المهمة، خاصة أن الأهلى يعمل على تجهيز حراسه الصاعدين.

وأكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلى، أن مصطفى شوبير حارس واعد ومسألة المجاملات ليست موجودة فى الأهلى، لأن الجماهير لا تقبل سوى بالفوز، ولن تصمت على أى مجاملة من وجهة نظر البعض، كما يدعى الذين يحاولون تشتيت تركيز اللاعب والفريق.