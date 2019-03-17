رياضة | ميسي يأمر برشلونة بضم مهاجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يأمر برشلونة بضم مهاجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني طلب من إدارة النادي سرعة التعاقد مع مهاجم مميز خلال الفترة القادمة.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن برشلونة رصد العديد من الأسماء الهجومية في الفترة الماضية للتعاقد مع أحدها لخلافة سواريز في المواسم المقبلة.

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واضاف الموقع، أن ميسي طلب من برشلونة التعاقد مع ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي بعد تألقه طوال الفترة الماضية مع الريدز.

وتابع الموقع، أن برشلونة لن يكون قادر على التعاقد مع أي لاعب من ليفربول بسبب الشرط الذي وقعة في صفقة كوتينيو بالفترة الماضية.

وألمحت التقارير، أن برشلونة ينوي دفع الغرامة من أجل التعاقد مع ساديو ماني من ليفربول في الصيف المقبل.