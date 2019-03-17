رياضة | أليجري يستبعد رونالدو من لقاء جنوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليجري يستبعد رونالدو من لقاء جنوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي التشكيلة الاساسية لمواجهة فريق جنوي مساء اليوم في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري.

واستبعد أليجري كريستيانو رونالدو من القائمة بشكل رسمي لاعطاء اللاعب قسطا من الراحة بعد مشاركته المتتالية في المباريات السابقة.

ونشر الموقع الرسمي تشكيلة يوفنتوس وجاءت كالتالي:

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حراسة المرمي: بيرين

خط الدفاع: كاسيريس، بونوتشي، روجاني

خط الوسط: كانسيلو، بيانيتش، ايمري تشان، بينتاكور، ساندرو

خط الهجوم: ديبالا، ماندزوكيتش