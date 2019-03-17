رياضة | كريستيانو رونالدو يشعل أزمة في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يشعل أزمة في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشعل كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس أزمة في الدوري الإيطالي قبل مباراة فريقه أمام جنوى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن قرار الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، باستبعاد رونالدو من قائمة الفريق أمام جنوى أشعل فتيل أزمة حقيقية بين الجماهير رغم أنه يرغب في إراحته من أجل دوري أبطال أوروبا.

وحضرت جماهير يوفنتوس بإقليم ليجوريا بالإضافة إلى جماهير الفريق المستضيف إلى مقر نادي جنوى وهددت بإعادة التذاكر، في حال غياب رونالدو عن مباراة اليوم.

يذكر أن يوفنتوس يسيطر على صدارة الدوري الإيطالي، برصيد 75 نقطة، بفارق 18 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه فريق نابولي، بينما يأتي جنوى في المركز الـ13 برصيد 30 نقطة.

بأمر زيدان.. ريال مدريد يبيع حارسه لضم دي خيا

طلب زين دين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني ضم ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن زيدان خصص 75 مليون إسترليني من ميزانية الصفقات بالصيف المقبل، من أجل التعاقد مع دي خيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان ينوي بيع البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد والتعاقد مع دي خيا مع الإبقاء على كيلور نافاس.

ودفع زيدان بالحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في التشكيل الأساسي بمباراة سيلتا فيجو أمس السبت، التي تعد الأولى للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية.

هل ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد بعد عودة زيدان؟

زادت مخاوف نادي ليفربول الإنجليزي من رحيل نجمه ساديو ماني إلى ريال مدريد الإسباني أكثر من رغبة الملكي في ضم محمد صلاح.

وكشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية أن تراجع مستوى محمد صلاح حاليًا جعل رغبة ريال مدريد تقل في ضم صلاح بينما زادت في ساديو ماني وهو ما يثير قلق ليفربول.

وأشارت إلى أن الأداء المميز الذي يقدمه ساديو ماني هذا الموسم مع كتيبة يورجن كلوب عزز من اهتمام ريال مدريد بضمه بخلاف محمد صلاح.

وأوضحت أن زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لريال مدريد يفضل ساديو ماني على محمد صلاح حاليًا بعدما أصبح أكثر إيجابية على المرمى عن صلاح.

فريق وحيد في العالم أحرج ميسي وحرمه لذة الانتصار

لعب ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني أمام 85 فريقًا في مسيرته مع البرسا فاز على 84 منهم بينما لم يستطع الانتصار على فريق وحيد.

فريق يونيون ديبورتيفا أتليتكو جرامينيت ميلان المغمور هو الوحيد الذي خرج سالمًا من تحت أقدام ميسي ولم يستطع الفوز عليه,

الفريق المتواجد حاليًا في دوري القسم السادس الإسباني، بعد أن قضى الموسمين الماضيين في القسم السابع، يمتلك شرف الصمود أمام ميسي دونا عن بقية الفرق.

حكاية ميسي أمام يونيون ديبورتيفا

في 27 أكتوبر 2004، فريق برشلونة تحت قيادة المدرب فرانك ريكارد يرتحل إلى بلدة سانتا كولوما القريبة في إقليم كتالونيا، لخوض مباراة دور الـ64 لكأس ملك إسبانيا.

ولعب ميسي البالغ من العمر 17 عامًا في هذا التوقيت أساسيًا لأول مرة مع برشلونة بجوار هنريك لارسون والفرنسي لودوفيك جيولي وسط تشكيلة أغلبها من البدلاء أمام فريق من القسم الثالث.

وواجه برشلونة صعوبات كبيرة أمام فريق جرامينيت المغمور، لدرجة دفعت المدرب ريكارد إلى سحب لاعبه الشاب ميسي في التغيير الأول بالدقيقة 73، وتعويضه بالكاميروني صامويل إيتو.

وتعرض برشلونة لصدمة بهدف مفاجئ في الدقيقة 103 عن طريق أوسكار أويس، تسبب في خروج الكتلان من مسابقة الكأس إذ أقيمت بنظام الجولة الواحدة وليس الجولتين كما هو الحال الآن.

وفشل ميسي في الانتقام من هذا الفريق الصغير الذي انحدرت أحواله في السنوات التالية وهبط لأدنى الدرجات.

برشلونة يفتح الباب أمام "أومتيتي" للرحيل

يدرس نادي برشلونة الإسباني الاستغناء عن مدافعه صامويل أومتيتي في فترة الانتقالات الصيفية بعد الإصابة التي قضاها لمدة 5 أشهر مصابًا فثي الركبة.

وذكرت موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن برشلونة يسعى وراء صفقة ماتياس دي ليخت نجم أياكس أمستردام الهولندي بأي شكل.

وأشار إلى أن برشلونة يسعى لتدبير أموال صفقة دي ليخت من خلال بيع أومتيتي لا سيما أن الأول يعد مستقبل الدفاع.

كلوب يصدم محمد صلاح خوفا من سقوط ليفربول

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي عن رفضه رحيل نجوم الفريق في الصيف المقبل في ظل ما يثار عن رغبة أندية كبيرة في ضم محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو.

وقال يورجن كلوب لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "لا أعتقد أننا بحاجة لإنفاق الكثير من الأموال في فترة الانتقالات المقبلة".

وأكد المدرب الألماني خطته لتطوير الفريق الحالي، بعدم التفريط في نجومه وذلك في إشارة إلى عروض محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو.

وأوضح كلوب أن اعتماد ليفربول على بيع نجم تلو آخر، كان المشكلة الأكبر في آخر 10 أعوام.

وتابع كلوب: "لو استطاع ليفربول الحفاظ على نجومه في السنوات الماضية، لهيمن الفريق على كل البطولات، لهذا لن يحدث ذلك هذا العام".

كان ليفربول أنفق 180 مليون يورو الصيف الماضي، بعدما تعاقد مع أليسون بيكر، فابينيو، نابي كيتا وشيردان شاكيري، ليصبح ثاني أكثر الأندية الإنجليزية إنفاقًا في الميركاتو، خلف مانشستر سيتي.

انتهت.. هازارد أقوى صفقات ريال مدريد

اقترب البلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب فريق تشيلسي الإنجليزي من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف موقع "ديفنسا سنترال: الإسباني عن أن ريال مدريد عقد اتفاقًا نهائيًا مع هازارد للانضمام إليه الصيف المقبل بعد أن وافق اللاعب على الانتقال للملكي.

وأشار إلى أن التفاصيل الأخيرة في صفقة ضم هازارد ستكون بين ريال مدريد وتشيلسي ليصبح اللاعب ثاني صفقات الملكي بعد ميليتاو مدافع فريق بورتو البرتغالي.

خناقة بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة مغمورة

دخل زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني في منافسة شديدة مع الغريم برشلونة على ضم صانع ألعاب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن ريال مدريد يحاول ضم جوليان براندت صانع ألعاب نادي ليفركوزن الألماني خاصة أنّه لن يكلف الفريق أكثر من 25 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده حال لم يتأهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ صاحب الـ22 عامًا يلقى إعجابًا شديد من زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الذي طلب ضمه قبل بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني.

زيدان يحارب مانشستر سيتي على رحيم ستيرلينج

يخطط زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد للتعاقد مع رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن زيدان معجب بقدرات الإنجليزي رحيم ستيرلينج، ويريد ضمه كجزء من خطة إعادة بناء ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن اهتمام ريال مدريد بضم ستيرلينج يعود إلى عام 2014، وذلك عندما أرسل الميرنجي كشافين لمشاهدة اللاعب، كما أن زيدان اعترف بمراقبة النجم الإنجليزي في عام 2015.

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ورغم أن ستيرلينج وقع على عقد جديد مع السيتي هذا الموسم حتى صيف 2023، إلا أن الفريق الإنجليزي عليه أن يحارب للحفاظ على خدمات نجمه، في ظل إغراءات ريال مدريد.

زيدان يحدد أول الراحلين عن ريال مدريد رسميا

حدد زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد الإسباني أول الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن زيدان قد طلب من ريال مدريد البحث عن عرض لمدافع الفريق خيسيوس فاييخو للاستغناء عنه الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أنّ زيدان أبلغ اللاعب وإدارة ريال مدريد أنه لن يكون ضمن خططه في الموسم المقبل، في ظل الإصابات المُتلاحقة له.

رسميا.. ريال مدريد يعلن ضم مدافع برازيلي هدية لـ"زيدان"

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أول صفقة جديدة للفريق في عهد الفرنسي زين الدين زيدان العائد لتدريبه خلفًا لسانتياجو سولاري.

وأصدر ريال مدريد بيانًا أعلن فيه ضم المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو لاعب بورتو البرتغالي، بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "تم الاتفاق الكامل بين ريال مدريد وبورتو على ضم ميليتاو، الصفقة جرت بسرعة كبيرة لتعزيز خط الدفاع الذي عانى من عدة مشاكل هذا الموسم، وسيتم دفع الشرط الجزائي في عقده المقدر بـ50 مليون يورو".

وخاض ميلياتو 34 مباراة في موسمه الأول مع بورتو، وظهر بمستوى رائع، وبفضل هذا التألق تم استدعاؤه لمنتخب البرازيل لخوض مواجهتي بنما وتشيكيا هذا الشهر.

زيدان يحرج سيرجيو راموس

أجرى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني اتصالًا هاتفيًا بسيرجيو راموس قائد الفريق فور إعلان عودته لقيادة النادي الملكي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن زيدان اتصل براموس فور انتهاء المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن تعيين زيدان مدربًا للفريق لمطالبة راموس بترك القرارات المهمة للكادر التدريبي.

وناقش زيدان مع سيرجيو راموس مشاكل ريال مدريد الأخيرة مطالبًا بتجنبها وعدم التدخل في أي قرارات فنية بالفريق في المستقبل.

تشكيل ريال مدريد مع زيدان والصفقات.. 4 لاعبين حاليين فقط

توقعت صحيفة "صن" البريطانية، تشكيلة نادي ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان خلال الموسم المقبل 2019/2020 وذلك بعد التدعيمات المنتظر من إدارة فلورنتينو بيريز.

وأعلنت إدارة نادي ريال مدريد تعيين زيدان مدرباً للفريق الكروي الأول بعد أن ساءت نتائج الأبيض واشتعلت الأزمات بين اللاعبين تحت قيادة سانتياجو سولاري.

ووضعت الصحيفة البريطانية تشكيلة الريال المتوقعة بالصفقات الجديدة ولكن بتواجد 4 لاعبين فقط من التشكيلة القديمة وهم؛ سيرخيو راموس ورافائيل فاران وداني كارفاخال، سيرجيو ريجيلون.

تشكيل ريال مدريد مع زيدان

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: كارفخال، سيرخيو راموس، رافائيل فاران، سيرجيو ريجيلون

خط الوسط: نجولو كانتي، بول بوجبا، إريكسن

خط الهجوم: كيليان مبابي، نيمار دا سيلفا، إيدين هازارد

ثورة ريال مدريد.. ميزانية خرافية لـ"زيدان" وبيل ومودريتش أول الضحايا

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لإحداث تغييرات عديدة في الفريق خلال الموسم المقبل من أجل العودة إلى تحقيق الألقاب محليًا وأوروبيًا.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن إدارة الريال تجهز 300 مليون إسترليني للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لإعادة ترميم ريال مدريد الذي خرج من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الابتعاد عن المنافسة بالليجا.

وتسعى إدارة ريال مدريد أيضًا إلى كسب أموال من خلال بيع نجمي الفريق الويلزي جاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش خلال الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن على رأس الصفقات المحتمل ضمها لدعم فريق زيدان يأتي ثنائي البريميرليج كريستيان إريكسن نجم توتنهام والبلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي.

وأكدت الصحيفة أن ثنائي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا أيضًا ضمن وعود الرئيس فلورنتينو بيريز لزيدان، من أجل إعادته إلى قيادة الفريق الملكي.

يذكر أن ريال مدريد أعلن، أمس الإثنين، التعاقد مع زيدان حتى صيف 2022 لقيادة الميرنجي خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.