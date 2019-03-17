رياضة | مارادونا يهاجم "إنفانتينو" بسبب مونديال قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارادونا يهاجم "إنفانتينو" بسبب مونديال قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، انتقادات لاذعة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، على خلفية اقتراحه زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022، لتصبح 48 بدلا من 32.

وقال أسطورة كرة القدم الأرجنتيني: "إنفانتينو قبل الانتخابات (رئاسة الفيفا) كان يتصل بي، بعدها لم يعد يفعل ذلك، أود أن أوضح له أنني لست عاملا لديه، بل أنني مدير فني لدورادوس (دي سينالوا المكسيكي) وأدافع عن كرة القدم".

وأضاف مارادونا، في تصريحات صحفية: "إذا كان إنفانتينو يريد أن يحول الأمر إلى عرض بين الشوطين فهذا أمر مخز، إنه يحاول تقليد الأمريكيين، كرة القدم شيء آخر فهي ليست سوبر بول (نهائي كرة القدم الأمريكية)".

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وانتقد بطل العالم مع الألبيسيليستي في 1986 بالمكسيك، سياسات الفيفا وأكد أن الأمور التي تعهد بها إنفانتينو قبل توليه رئاسة الاتحاد الدولي للعبة، لم يتم الإيفاء بها.

وأوضح: "إذا كان إنفانتينو يريد التحدث معي، فلديه رقم هاتفي، هو لا يحتاج وسطاء للاتصال بي، ما أستطيع تأكيده هو أنني أشعر بكل هذا الغضب لأنه قبل مسألة المنتخبات، كانت هناك أمور أخرى جرى التعهد بتنفيذها ولم يحدث ذلك وهذه خيانة للجماهير".

وأدلى مارادونا بهذه التصريحات، عقب تعادل فريقه (1-1) أمام مينيروس دي زاكاتيكاس، في دوري الدرجة الثانية المكسيكي، ليصبح على بعد نقطتين من الدور الفاصل لتحديد بطل الدوري.