رياضة | توتنهام يصدم ريال مدريد في صفقة إيركسن بقرار مفاجئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يصدم ريال مدريد في صفقة إيركسن بقرار مفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام الإنجليزي صفعة قوية لنادي ريال مدريد في صفقة التعاقد مع الدنماركي إيركسن خلال الصيف المقبل.

ذكر موقع البرنابيو، أن رئيس توتنهام رفع سعر بيع إيركسن لنادي ريال مدريد بعدما حدد مبلغ خرافي نظير التخلي عن خدمات اللاعب في الميركاتو.

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واضاف الموقع، أن رئيس توتنهام حدد 200 مليون إسترليني سعر بيع اللاعب لأي ناد يرغب في التعاقد معه بعد تلقيه الكثير من العروض.

ويعد ريال مدريد هو النادي الأوفر حظاً للحصول على توقيع لاعب وسط توتنهام ولكن ليس بهذا السعر، لأن نية النادي الملكي هو التعاقد معه مقابل 100 مليون يورو.