رياضة | ثورة بيريز تطرد 5 لاعبين من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثورة بيريز تطرد 5 لاعبين من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لعقد ثورة تصحيح ضخمة داخل الفريق الأول لكرة القدم للعودة لطريق الانتصارات وحصد البطولات من جديد بعد موسم مخيب للآمال.

وودع ريال مدريد دوري الأبطال وكأس ملك إسبانيا بجانب الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري بعد اتساع الفارق مع برشلونة.

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ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن بيريز يخطط لجمع 400 مليون يورو في الصيف المقبل لعقد صفقات من العيار الثقيل وتلبية مطالب الفرنسي زيدان.

واضاف الموقع، أن ريال مدريد يفكر في بيع 5 لاعبين نظير حصد 400 مليون يورو، الأول هو رحيل نافاس بقيمة 30 مليون يورو، والثاني رحيل أسينسيو ب80 مليون يورو.

بجانب رحيل توني كروس مقابل 80 مليون يورو وإيسكو مقابل 100 مليون يورو، ليصل المجموع في النهاية لـ400 مليون يورو.