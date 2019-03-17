رياضة | مفاجأة في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا مساء اليوم على فريق ريال بيتيس ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وبحسب ما نشرته صحيفة آس الإسبانية، أن فالفيردي سيعتمد في الخط الهجومي على البرازيلي كوتينيو بديلاً للفرنسي عثمان ديمبلي ليشارك سواريز وميسي في الخط الهجومي.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمي: تيرشتيجن

خط الدفاع: ألبا، بيكيه، أومتيتي، روبيرتو

خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر ميلو

خط الهجوم: ميسي، سواريز، كوتينيو