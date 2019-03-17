اونلاين | رابط كول حصري Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

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Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

يواجه ليفربول نظيره فولهام اليوم الأحد، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب كرافن كوتيج في مباراة قوية وهامة للفريقين، كورة لايف مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019.

Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

ليفربول يسعى للفوز واستغلال عدم لعب مانشستر سيتي في هذه الجولة لاتشغاله بمباراته بكأس الإتحاد، والانفراد بالصدارة حتى ولو مؤقتاً، الدولي المصري محمد صلاح يريد العودة للتسجيل من جديد بعد الغياب خلال أخر 5 مباريات عن ليفربول في جميع المسابقات.

Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

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ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بتأهله لدور الـ8 بدوري أبطال أوربا بعدما أطاح ببايرن ميونخ الألماني من دور الـ16، ويسعى لاعبو الريدز لمواصلة نغمة الانتصارات للعودة من جديد لصدارة اليريميرليجن ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 73 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي فولهام في المركز الـ19بـ17 نقطة.

Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

ويأتي صلاح في المركز الثاني بترتيب الهدافين بـ17 هدفا، خلف المتصدر سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، والذي يمتلك 18، ةوحقق النجم المصري رقما قياسيا جديدا، مؤخرا، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014، وكان صلاح قد سجل 44 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى، فيما أحرز 20 هدفاً حتى الآن بالموسم الحالي.

Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

المباراة ستنطلق الساعة الرابعة والربع 16:15 بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، القناة الناقلة "BeinSports HD2" القطرية، وسيقوم بالتعليق المعلق احمد الطيب، التشكيل المتوقع لليفربول حراسة المرمى: أليسون وفي الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبيرتسون وفي الوسط: ميلنر، فينالدوم، فابيينو ويقود الهجوم: صلاح، فيرمينو، ماني.