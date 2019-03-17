اونلاين | kora match 7sry يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر .. Yalla Shoot رابط الاسطورة الان

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kora match 7sry يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر .. Yalla Shoot رابط الاسطورة الان

الان الخليج 365 يقدم لمتابعيه خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وفولهام ضمن الجولة 30 من من منافسات الدوري الانجليزي اليوم الاحد 17-3-2019.

kora match 7sry يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر .. Yalla Shoot رابط الاسطورة الان

تنطلق المباراة في الساعة (18:15 بتوقيت الإمارات)، و(17:15 بتوقيت السعودية)، و(16:15 بتوقيت القاهرة)، و(14:15 بتوقيت جرينيتش).

kora match 7sry يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر .. Yalla Shoot رابط الاسطورة الان

تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناة HD2، بتعليق صوتي لأحمد الطيب.

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التشكيل المتوقع لليفربول

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبيرتسون

الوسط: ميلنر، فينالدوم، فابيينو

الهجوم: صلاح، فيرمينو، ماني

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