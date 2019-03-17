اونلاين | Kora Live.. Tab3Live بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الانجليزي - يلا شوت - تابع لايف

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مباراة ليفربول وفولهام يدخلها فريق الريدز وهو عينه على الثلاث نقاط فقط لاغير لمواصلة منافسته على صدارة الجدول ومن ثم الفوز بلقب البطولة التي تصدرها الآن بدلا منه فريق مان يونايتد بفارق نقطة واحدة، فهو يسعى لتحقيق الفوز وأنتظار تعثر المان ستي في مباراته القادمة للعودة للصدارة من جديد.

حيث يحتل الريدز المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الآن برصيد 73 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر مان ستى، وقد خاض ليفربول هذا العام 30 مباراة، فاز في 22 وتعادل في 7 وهزم في 1، بينما نجح الفريق في تسجيل 68 هدف واستقبلت شباكه 17 هدف.

ولذلك فسوف يقاتل كلوب ورفاقه من أجل تحقيق الفوز على فريق فولهام وحصد الثلاث نقاط، وخاصة أن الفريق يدخل المباراة بروح معنوية مرتفعة للغاية بعد نجاحه في التغلب على العملاق الإلماني بايرن ميونخ مؤخرا في عقر داره بثلاثة أهداف لهدف والصعود إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوربا.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي| مباراة محمد صلاح القادمة، تترقب أنظار الجماهير المصرية العاشقة لنجمها المصري محمد صلاح موعد مباراة ليفربول وفولهام في إطار مباريات الجولة رقم 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019، والتي يتوقع لها أن تكون قوية وحماسية نظرا لحاجة الفريقين إلى الفوز وحصد الثلاث نقاط.

مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

أما فريق فولهام فيدخل مباراة الريدز وهو في موقف لا يحسد عليه أبدا، حيث يحتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة جمعهم من حصيلة 30 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 5 وهزم في 21 مباراة، وسجل الفريق هذا العام 28 هدف واستقبلت شباكه 68 هدف، ولذلك فسوف يقاتل هو الأخر من أجل تحقيق الفوز لحصد الثلاث نقاط والتقدم خطوة نحو منطقة الدفئ والأمان وخاصة أنه لم يعد له شيئا يفقده.

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موعد مباراة ليفربول وفولهام غدا في الدوري الإنجليزي

الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة.

الساعة الخامسة والربع بتوقيت السعودية.

الساعة الخامسة والربع بتوقيت فلسطين.

الساعة السادسة والربع بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام القادمة في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال رابط البث الذي سنضعه لكم هنا قبل إنطلاق المباراة.