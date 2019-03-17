اونلاين | كورة اون لاين مباراة يوفنتوس وجنوي بث مباشر .. بث مباشر مباراة يوفنتوس وجنوي bein sport

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كورة اون لاين مباراة يوفنتوس وجنوي بث مباشر .. بث مباشر مباراة يوفنتوس وجنوي bein sport

كورة اون لاين مباراة يوفنتوس وجنوي بث مباشر .. بث مباشر مباراة يوفنتوس وجنوي bein sport

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي التشكيلة الاساسية لمواجهة فريق جنوي مساء اليوم في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري.

كورة اون لاين مباراة يوفنتوس وجنوي بث مباشر .. بث مباشر مباراة يوفنتوس وجنوي bein sport

كورة اون لاين مباراة يوفنتوس وجنوي بث مباشر .. بث مباشر مباراة يوفنتوس وجنوي bein sport

واستبعد أليجري كريستيانو رونالدو من القائمة بشكل رسمي لاعطاء اللاعب قسطا من الراحة بعد مشاركته المتتالية في المباريات السابقة.

كورة اون لاين مباراة يوفنتوس وجنوي بث مباشر .. بث مباشر مباراة يوفنتوس وجنوي bein sport Advertisements كورة اون لاين مباراة يوفنتوس وجنوي بث مباشر .. بث مباشر مباراة يوفنتوس وجنوي bein sport ونشر الموقع الرسمي تشكيلة يوفنتوس وجاءت كالتالي:

حراسة المرمي: بيرين

خط الدفاع: كاسيريس، بونوتشي، روجاني

خط الوسط: كانسيلو، بيانيتش، ايمري تشان، بينتاكور، ساندرو

خط الهجوم: ديبالا، ماندزوكيتش

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