اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوي بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة يوفنتوس bein sport

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مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوي بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة يوفنتوس bein sportأعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي التشكيلة الاساسية لمواجهة فريق جنوي مساء اليوم في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوي بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة يوفنتوس bein sportواستبعد أليجري كريستيانو رونالدو من القائمة بشكل رسمي لاعطاء اللاعب قسطا من الراحة بعد مشاركته المتتالية في المباريات السابقة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوي بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة يوفنتوس bein sport

ونشر الموقع الرسمي تشكيلة يوفنتوس وجاءت كالتالي:

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حراسة المرمي: بيرين

خط الدفاع: كاسيريس، بونوتشي، روجاني

خط الوسط: كانسيلو، بيانيتش، ايمري تشان، بينتاكور، ساندرو

خط الهجوم: ديبالا، ماندزوكيتش

مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوي بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة يوفنتوس bein sport