اونلاين | يلا شوت ronaldo مباراة يوفنتوس وجنوي .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوي اليوم لايف بث مباشر

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يلا شوت ronaldo مباراة يوفنتوس وجنوي .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوي اليوم لايف بث مباشر

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي التشكيلة الاساسية لمواجهة فريق جنوي مساء اليوم في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري.

يلا شوت ronaldo مباراة يوفنتوس وجنوي .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوي اليوم لايف بث مباشر

واستبعد أليجري كريستيانو رونالدو من القائمة بشكل رسمي لاعطاء اللاعب قسطا من الراحة بعد مشاركته المتتالية في المباريات السابقة.

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ونشر الموقع الرسمي تشكيلة يوفنتوس وجاءت كالتالي:

حراسة المرمي: بيرين

خط الدفاع: كاسيريس، بونوتشي، روجاني

خط الوسط: كانسيلو، بيانيتش، ايمري تشان، بينتاكور، ساندرو

خط الهجوم: ديبالا، ماندزوكيتش

يلا شوت ronaldo مباراة يوفنتوس وجنوي .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوي اليوم لايف بث مباشر