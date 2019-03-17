اونلاين | Liverpool Live Today يلا شوت ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم الدوري الانجليزي .. مشاهدة مباراة ليفربول و فولهام مباشر

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Liverpool Live Today يلا شوت ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم الدوري الانجليزي .. مشاهدة مباراة ليفربول و فولهام مباشر

شاهد بث مباشر لمباراة فولهام وليفربول اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 التى ستقام على ملعب كرافين كوتاج، فى الساعة الرابعة والربع.

Liverpool Live Today يلا شوت ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم الدوري الانجليزي .. مشاهدة مباراة ليفربول و فولهام مباشر

يتطلع فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد الثلاثة نقاط من أجل إعتلاء قمة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي الذي تأجلت مباراته أمام مانشستر سونايتد بسبب مواجهات الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

Liverpool Live Today يلا شوت ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم الدوري الانجليزي .. مشاهدة مباراة ليفربول و فولهام مباشر

ويسعى الدولى محمد صلاح، جناح "الريدز"، لكسر الصيام التهديفى غير المسبوق مع فريقه منذ انضمامه فى صيف 2017، حيث لم يسجل أى هدف خلال ست مباريات متتالية فى كل البطولات، أربع منها فى الدورى الإنجليزى، وسجل هدفاً واحداً فقط فى آخر تسع مباريات فى جميع المسابقات.

Liverpool Live Today يلا شوت ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم الدوري الانجليزي .. مشاهدة مباراة ليفربول و فولهام مباشر

ليفربول يفتقد في لقاء اليوم لجهود جوردان هندرسون بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء بايرن ميونخ بدوري الأبطال، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة نابى كيتا.

Liverpool Live Today يلا شوت ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم الدوري الانجليزي .. مشاهدة مباراة ليفربول و فولهام مباشر

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ويأمل محمد صلاح فى استعادة ذاكرة التهديف أمام فولهام بعدما صام عن التسجيل فى آخر 4 مباريات بمسابقة الدورى الإنجليزى أمام مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وبيرنلي، ويمنى محمد صلاح النفس لقيادة ليفربول للحصول على لقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ عام 1990، والعودة من جديد لحصد الألقاب الجماعية مع أندية أوروبا بعد غياب، بجانب الاحتفاظ بلقب هداف الدورى الإنجليزى للموسم الثانى على التوالى.

Liverpool Live Today يلا شوت ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم الدوري الانجليزي .. مشاهدة مباراة ليفربول و فولهام مباشر

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة برصيد 74، بينما يحتل فولهام المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.

Liverpool Live Today يلا شوت ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم الدوري الانجليزي .. مشاهدة مباراة ليفربول و فولهام مباشر

وأكدت وسائل إعلام إنجليزية أن لعنة آلان شيرار، أسطورة المنتخب الإنجليزى ونادى نيوكاسل، حلت على الفرعون المصرى، الذى يعد أسرع لاعب فى تاريخ الدورى الإنجليزى يصل للهدف رقم 50، وهو الرقم الذى عجز «مو» عن كسره خلال الفترة الماضية، حيث يملك 49 هدفاً.

Liverpool Live Today يلا شوت ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم الدوري الانجليزي .. مشاهدة مباراة ليفربول و فولهام مباشر

وعلق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول الإنجليزى، عن «صلاح»، بعد صيامه التهديفى، وقال: «صلاح فعل كل شىء صحيح من الجانب الخططى والفنى فى مباراة بايرن ميونيخ الأخيرة وخلال المباريات الماضية، ولا يجب تقييمه حسب الأهداف فقط».

Liverpool Live Today يلا شوت ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم الدوري الانجليزي .. مشاهدة مباراة ليفربول و فولهام مباشر

ويدخل فولهام المباراة متمسكاً بأمل بسيط فى البقاء بالبريميرليج، رغم سلسلة الهزائم خلال آخر ست مباريات، وتسع هزائم خلال آخر 10 مباريات، ولكن ستصطدم طموحاتهم بآمال «الريدز»، الذى يسعى لاستعادة الصدارة مجدداً من مانشستر سيتى، الغائب عن هذه الجولة بسبب مشاركته فى منافسات كأس إنجلترا.

Liverpool Live Today يلا شوت ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم الدوري الانجليزي .. مشاهدة مباراة ليفربول و فولهام مباشر