اونلاين | yalla shoot.. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر | كورة ستار | الاسطورة لايف

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yalla shoot.. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر | كورة ستار | الاسطورة لايف

يترقب عشاق نادى الزمالك، اليوم الأحد، مباراة الفريق أمام مضيفه نصر حسين داي الجزائري، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

yalla shoot.. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر | كورة ستار | الاسطورة لايف

وتنطلق مباراة نصر حسين داى ضد الزمالك ، فى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 ، ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة، بجانب نصر حسين داي الجزائري، وبترو أتليتكو الأنجولي، وجورماهيا الكيني، وتقام فى نفس التوقيت، مباراة بترو أتليتكو الأنجولي مع جورماهيا الكيني، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 8 ، ويتصدر الزمالك قبل مواجهة الليلة، مجموعته برصيد 8 نقاط، يليه بترو أتلتيكو بـ7 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على نصر حسين داي، فيما يتذيل جورماهيا الترتيب بـ6 نقاط.

yalla shoot.. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر | كورة ستار | الاسطورة لايف

خسر الزمالك في الجولة الأولى من جورماهيا الكينى، في كينيا 4-2، ثم تعادل مع نصر حسين داي 1-1، في القاهرة، وتعادل مع بترو أتلتيكو ببرج العرب 1-1 في الجولة الثالثة، وحقق فوزا غاليا في الجولة الرابعة على بترو أتلتيكو في أنجولا، وفي الجولة الخامسة اكتسح جورماهيا برباعية في القاهرة، ويكفى الزمالك أمام نصر حسين داى الجزائرى التعادل للتأهل إلى دور الـ16 بالبطولة الكونفدرالية.

yalla shoot.. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر | كورة ستار | الاسطورة لايف

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تشكيل الزمالك المتوقع

ويتوقع أن يبدأ جروس اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جنش

الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء والونش وحمدي النقاز

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وحميد أحداد وزيزو

الهجوم: خالد بو طيب

yalla shoot.. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر | كورة ستار | الاسطورة لايف