اونلاين | رابط كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول و فولهام بث مباشر يلا شوت اون لاين .. يوتيوب .. كورة ستار .. youtube HD

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رابط كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول و فولهام بث مباشر يلا شوت اون لاين .. يوتيوب .. كورة ستار .. youtube HD

شاهد بث مباشر لمباراة فولهام وليفربول اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 التى ستقام على ملعب كرافين كوتاج، فى الساعة الرابعة والربع.

يتطلع فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد الثلاثة نقاط من أجل إعتلاء قمة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي الذي تأجلت مباراته أمام مانشستر سونايتد بسبب مواجهات الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

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ويسعى الدولى محمد صلاح، جناح "الريدز"، لكسر الصيام التهديفى غير المسبوق مع فريقه منذ انضمامه فى صيف 2017، حيث لم يسجل أى هدف خلال ست مباريات متتالية فى كل البطولات، أربع منها فى الدورى الإنجليزى، وسجل هدفاً واحداً فقط فى آخر تسع مباريات فى جميع المسابقات.

رابط كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول و فولهام بث مباشر يلا شوت اون لاين .. يوتيوب .. كورة ستار .. youtube HD

ليفربول يفتقد في لقاء اليوم لجهود جوردان هندرسون بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء بايرن ميونخ بدوري الأبطال، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة نابى كيتا.

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ويأمل محمد صلاح فى استعادة ذاكرة التهديف أمام فولهام بعدما صام عن التسجيل فى آخر 4 مباريات بمسابقة الدورى الإنجليزى أمام مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وبيرنلي، ويمنى محمد صلاح النفس لقيادة ليفربول للحصول على لقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ عام 1990، والعودة من جديد لحصد الألقاب الجماعية مع أندية أوروبا بعد غياب، بجانب الاحتفاظ بلقب هداف الدورى الإنجليزى للموسم الثانى على التوالى.

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رابط كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول و فولهام بث مباشر يلا شوت اون لاين .. يوتيوب .. كورة ستار .. youtube HD

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة برصيد 74، بينما يحتل فولهام المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.

رابط كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول و فولهام بث مباشر يلا شوت اون لاين .. يوتيوب .. كورة ستار .. youtube HD

وأكدت وسائل إعلام إنجليزية أن لعنة آلان شيرار، أسطورة المنتخب الإنجليزى ونادى نيوكاسل، حلت على الفرعون المصرى، الذى يعد أسرع لاعب فى تاريخ الدورى الإنجليزى يصل للهدف رقم 50، وهو الرقم الذى عجز «مو» عن كسره خلال الفترة الماضية، حيث يملك 49 هدفاً.

رابط كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول و فولهام بث مباشر يلا شوت اون لاين .. يوتيوب .. كورة ستار .. youtube HD

وعلق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول الإنجليزى، عن «صلاح»، بعد صيامه التهديفى، وقال: «صلاح فعل كل شىء صحيح من الجانب الخططى والفنى فى مباراة بايرن ميونيخ الأخيرة وخلال المباريات الماضية، ولا يجب تقييمه حسب الأهداف فقط».

رابط كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول و فولهام بث مباشر يلا شوت اون لاين .. يوتيوب .. كورة ستار .. youtube HD

ويدخل فولهام المباراة متمسكاً بأمل بسيط فى البقاء بالبريميرليج، رغم سلسلة الهزائم خلال آخر ست مباريات، وتسع هزائم خلال آخر 10 مباريات، ولكن ستصطدم طموحاتهم بآمال «الريدز»، الذى يسعى لاستعادة الصدارة مجدداً من مانشستر سيتى، الغائب عن هذه الجولة بسبب مشاركته فى منافسات كأس إنجلترا.

رابط كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول و فولهام بث مباشر يلا شوت اون لاين .. يوتيوب .. كورة ستار .. youtube HD