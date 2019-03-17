اونلاين | كأس زايد للأندية.. بث مباشر مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اون لاين

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كأس زايد للأندية.. بث مباشر مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اون لاين

في مباراة نارية يلتقي فريقا الهلال وأهلي جدة وجها لوجه على أرضية استاد جامعة الملك سعود أبوابه في السادسة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19، كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال وأهلي جدة بث مباشر اليوم الأحد .

كأس زايد للأندية.. بث مباشر مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اون لاين

حقق الزعيم فوز مهم في مشواره الآسيوي على حساب الدحيل بثلاثية مقابل هدف، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات، أما في الدوري فيأتي الموج الأزرق على صدارة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة وبفارق أربع نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، فبعد مرور 23 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى هزيمة واحدة.

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كأس زايد للأندية.. بث مباشر مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اون لاين

خسر الراقي مباراته الأخيرة أمام باختاكور بهدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب باختاكور المركزي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فيحتل الأهلي حاليًا المركز الخامس برصيد 40، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 12 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى سبع هزائم.

كأس زايد للأندية.. بث مباشر مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اون لاين

سيبدأ المدرب زوران ماميتش بنفس الطريقة التي اعاد عليها منذ توليه المهمة، ففي حراسة المرمى سيتواجد الحبسي، وأمامه الرباعي البريك، بوتيا، البليهي والشهراني، وسيدفع بكنو ديجينيك في خط الوسط، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء جوميز، بينما سيبدأ خورخي فوساتي بطريقته المعتادة منذ توليه مهمة الإدارة الفنية للراقي، وسيدفع بالثنائي باولو دياز ومحمد آل فتيل في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثلاثي، نوح الموسى، سلمان المؤشر، حسين المقهوي، وفي خط الهجوم سيتواجد عمر السومة بجانب دجانيني تفاريس ونيكولا ستانسيو وستنقل المباراة في بث حي ومباشر عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

كأس زايد للأندية.. بث مباشر مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اون لاين