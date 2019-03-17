كيف تعاطفت ملاعب تركيا مع ضحايا مجزرة نيوزيلندا؟

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خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 12:50 مساءً - تعاطفت ملاعب تركيا مع ضحايا مجزرة المسجدين في نيوزيلندا على طريقتها الخاصة، وذلك قبل انطلاق مباراة ناديي فنربهتشه وضيفه سيفاس سبور، على ملعب "فنربهتشه شوكرو ساراجوغلو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري التركي لكرة القدم.

وفي التفاصيل، وقفت الجماهير التي احتشدت في مدرجات تلك المباراة ترحماً على أرواح "المجزرة المروعة"، كما صدحت حناجرهم بالتكبير "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد".

كما وقف لاعبو الفريقين دقيقة صمت حداداً على المذبحة التي أودت بحياة 50 شخصاً إضافة إلى 35 جريحاً، بحسب آخر الأرقام التي أوردتها شرطة نيوزيلندا.

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وتناقل نشطاء مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية، مقطع الفيديو على نطاق واسع، وأشادوا بشدة بمبادرة جماهير فنربهتشه وسيفاس سبور.

وأفاق العالم الجمعة على مجزرة مروعة؛ بعد أن أقدم رجل مع آخرين على اقتحام مسجدين وإطلاق النار مباشرة على المصلين، مُردياً العشرات بين قتيل وجريح، في واقعة لاقت تنديداً عربياً وإسلامياً ودولياً جارفاً.

تجدر الإشارة إلى أن فنربهتشه نجح في الفوز على سيفاس سبور، ليرفع "أصحاب الأرض والجمهور" رصيدهم إلى 31 نقطة في المركز 13، فيما تجمد رصيد الضيوف عند 34 نقطة في المرتبة الثامنة بجدول الترتيب.