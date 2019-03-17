بعثة المنتخب الأوليمبي تطير إلى إسبانيا

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١٧ مارس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

المنتخب الأولمبي Advertisements

?تغادر بعثة المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، المدير الفني، القاهرة صباح اليوم الأحد، متجهة إلى إسبانيا، وذلك للدخول في معسكر مغلق، يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الأمريكي يوم 22 والمنتخب الهولندي يوم 26 من الشهر ذاته، وذلك ضمن برنامج إعداد فريق الفراعنة لخوض نهائيات بطولة الأمم الإفريقية تحت (23 سنة) التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، ويترأس البعثة اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتضم البعثة شوقي غريب مديرًا فنيا والدكتور علاء عبد العزيز مديرًا للمنتخب ومعتمد جمال مدربًا عاما ووائل رياض شيتوس ومحمد شوقي مدربين، وأسامة عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى والدكتور أيمن زين طبيبًا، والدكتور كمال عبد الواحد إخصائي الأحمال والدكتور صلاح عاشور للعلاج الطبيعي والدكتور محمد صلاح للتأهيل