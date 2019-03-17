برشلونة يبحث عن قتل الليجا إكلينيكيا أمام بيتيس

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بعد سقوط أتلتيكو مدريد أمس أمام أتلتيك بلباو، بات الطريق ممهدًا أمام برشلونة لحسم لقب الدوري الإسباني مبكرًا والتركيز على لقب دوري أبطال أوروبا الشهرين المقبلين

يستقبل ريال بيتيس اليوم الأحد على ملعبه بينتو فيامارين، نظيره برشلونة وذلك في تمام الساعة 9:45 مساء ضمن مباريات الدوري الإسباني "لا ليجا" في موسم 2018- 2019، ويحتل ريال بيتيس بقيادة مدربه كيكي سيتيين المركز الثامن برصيد 39 نقطة، جمعها الفريق الأندلسي من خلال الفوز في 11 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 10 مواجهات أخرى، بينما يحتل البرسا بقيادة مدربه إيرنيستو فالفيردي صدارة جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، جمعها العملاق الكتالوني من خلال الفوز في 19 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة مواجهتين.

ريال بيتيس يبتعد الفريق الأندلسي بنقطة واحدة عن صاحب المركز السادس إشبيلية، وهو المركز الذي يؤهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل، كما يتبعد بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الرابع خيتافي، وهو المركز المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وبالتالي يقاتل ريال بيتيس على المراكز الأوروبية برفقة أندية



يبتعد الفريق الأندلسي بنقطة واحدة عن صاحب المركز السادس إشبيلية، وهو المركز الذي يؤهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل، كما يتبعد بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الرابع خيتافي، وهو المركز المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وبالتالي يقاتل ريال بيتيس على المراكز الأوروبية برفقة أندية ألافيس وإشبيلية وفالنسيا وريال سوسيداد وإيبار، مما يزيد من إثار لقاء اليوم. ريال بيتيسيبتعد الفريق الأندلسي بنقطة واحدة عن صاحب المركز السادس إشبيلية، وهو المركز الذي يؤهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل، كما يتبعد بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الرابع خيتافي، وهو المركز المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وبالتالي يقاتل ريال بيتيس على المراكز الأوروبية برفقة أندية ألافيس وإشبيلية وفالنسيا وريال سوسيداد وإيبار، مما يزيد من إثار لقاء اليوم. وبإمكان ريال بيتيس قهر الفرق الكبيرة، وهو ما حدث بالفعل بالتغلب على أتلتيكو مدريد الشهر الماضي، ولكن لم يحقق الفريق الأندلسي سوى انتصارين فقط في جميع المسابقات منذ ذلك الفوز، وحقق ريال بيتيس الانتصارين في آخر 3 جولات من الدوري على حساب كل من بلد الوليد وسيلتا فيجو. ولم يتمكن ريال بيتيس من تحقيق انتصارين متتاليين في الدوري منذ شهر ديسمبر الماضي، وهو السبب وراء عدم احتلالهم مركزا أفضل من الثامن. وتغلب ريال بيتيس على برشلونة على ملعب الكامب نو في الدور الأول هذا الموسم بنتيحة 4-3، إلا أن البرسا تغلب الموسم الماضي على بيتيس بخماسية نظيفة على ملعب الفريق الأندلسي. ويأمل بيتيس في إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، وهو الإنجاز الذي لم يحققه منذ موسم 2004- 2005، ولم يعان بيتيس في تسجيل الأهداف على ملعبه هذا الموسم، وفقد نقاط على أرضه في 8 مباريات من إجمالي 14 لقاء. برشلونة

يبحث برشلونة عن التتويج بالثلاثية التاريخية هذا الموسم، ويتفوق البرسا بسبع نقاط عن أقرب الملاحقين في الدوري، ويمكن أن يصل الفارق إلى 10 نقاط بعد تعثر أتلتيكو مدريد أمس، كما حقق البرسا الفوز في آخر 4 مباريات بالدوري، ولم يخسر أي لقاء منذ الخسارة أمام ريال بيتيس، وبات قريبًا للغاية من الدفاع بنجاح عن لقب الدوري الذي توج به الموسم الماضي. برشلونةيبحث برشلونة عن التتويج بالثلاثية التاريخية هذا الموسم، ويتفوق البرسا بسبع نقاط عن أقرب الملاحقين في الدوري، ويمكن أن يصل الفارق إلى 10 نقاط بعد تعثر أتلتيكو مدريد أمس، كما حقق البرسا الفوز في آخر 4 مباريات بالدوري، ولم يخسر أي لقاء منذ الخسارة أمام ريال بيتيس، وبات قريبًا للغاية من الدفاع بنجاح عن لقب الدوري الذي توج به الموسم الماضي. ووصل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا حيث سيواجه إسبانيا، وبالتالي هناك ثنائية محلية قريبة للغاية من خزائن ألقاب البرسا هذا الموسم. Advertisements ويواجه برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مانشستر يونايتد، وهو اللقب الغائب عن البرسا منذ موسم 2014- 2015. وعلى الرغم من منافسة البرسا على جميع الجبهات هذا الموسم، فإن ذلك لا يعني عدم معاناة الفريق من المشكلات، فتألق برشلونة يعود الفضل فيه إلى نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي سجل 36 هدفًا في 36 مباراة خاضها في جميع المسابقات. وبعد هذه المباراة ستتوقف المسابقات من أجل الأجندة الدولية، وبعدها سيواجه البرسا كلا من إسبانيول وفياريال وأتلتيكو في الدوري قبل مواجهة مانشستر يونايتد يوم 10 أبريل المقبل. ونجح البرسا في التسجيل في 34 مباراة من آخر 35 مواجهة خاضها خارج ميدانه في الدوري، وسجل في شباك ريال بيتيس 8 أهداف في آخر مباراتين بينهما. التشكيل المتوقع

ريال بيتيس: لوبيز- ماندي- بارترا- سيدني- خواكين- كاناليس- ويليام- جواردادو- تيلو- لو سيليسو- لورين مورون. التشكيل المتوقعلوبيز- ماندي- بارترا- سيدني- خواكين- كاناليس- ويليام- جواردادو- تيلو- لو سيليسو- لورين مورون. برشلونة: تير شتيجن- سيميدو- بيكيه- أومتيتي- ألبا- راكيتيتش- بوسكيتس- فيدال- كوتينيو- سواريز- ميسي. وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:

إيبار X بلد الوليد الساعة 1:00 ظهرًا. وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:إيبار X بلد الوليد الساعة 1:00 ظهرًا. إسبانيول X إشبيلية الساعة 5:15 مساء. فالنسيا X خيتافي الساعة 7:30 مساء. فياريال X رايو فاليكانو الساعة 7:30 مساء.

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