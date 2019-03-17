شكرا لقرائتكم خبر عن «الغندور» حكمًا لمباراة الاتحاد وحرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبدالفتاح، الحكم أحمد الغندور، لإدارة مباراة الاتحاد وحرس الحدود، المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز المصري.
تقام المباراة اليوم الأحد، ويعاون الغندور، محمود عبدالسميع وعدي عيد، وشريف حسن حكمًا رابعًا، وكل من وليد عبدالعزيز ومحمود دسوقي حكمًا خامسًا.
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