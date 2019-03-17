شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مواجهتي الزمالك مع نصر حسين داي وليفربول أمام فولهام.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقي فريق ليفربول، بقيادة نجم هجومه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره فولهام في الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ31 للدوري الإنجليزي الممتاز، وتذاع المباراة على قناة «beIN SPORTS HD 2».

وعلى صعيد المنافسات الأفريقية، يحل الزمالك ضيفًا على نصر حسين داي الجزائري، في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات بالكأس الكونفيدرالية، حيث تنطلق المباراة في السادسة مساءً وتنقلها قناة «beIN SPORTS HD 1».