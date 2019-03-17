شكرا لقرائتكم خبر عن لاليجا (28): زيدان يبدأ من حيث انتهى.. وبلباو يفتح طريق اللقب أمام برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

5 مباريات لُعبت على مدار يومي الجمعة والسبت ضمن مباريات الجولة رقم 28 للدوري الإسباني "لاليجا"، وهو العدد الذي يمثل 50% من مباريات الجولة التي ستختتم بمباريات اليوم الأحد.

ريال مدريد احتفل بعودة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق مجددًا، وحقق الفوز في معقله على سيلتا فيجو بنتيجة 2-0، في مباراة مثلت عودة المدرب زيدان للفريق من النقطة التي ترك فيها ريال مدريد في لاليجا في ولايته الأولى، حيث أن مواجهة سيلتا فيجو في نهاية الدوري في الموسم الماضي كانت آخر مباريات زيدان مع الفريق، وهي المباراة التي انتهت وقتها بنتيجة 6-0.

وشكلت مواجهة الأمس المباراة رقم 150 للمدرب زيدان مع ريال مدريد، والمباراة الأولى في ولايته الثانية، وتألق الثنائي بيل وإيسكو بالأمس مسجلين هدفي المباراة، وهما نفس الثنائي الذي سجل في اخر مباريات زيدان في الدوري قبل مباراة الأمس.

وانهى ريال مدريد سلسلته السلبية بملعب سانتياجو بيرنابيو، محققًا الفوز للمرة الأولى بعد 4 هزائم متتالية في مختلف البطولات (برشلونة "2"، جيرونا وأياكس)، ليعود الفريق للمنافسة مجددًا على المركز الثاني، بعد ان قلص الفارق بينه وبين جاره وغريمه، أتلتيكو مدريد، إلى نقطتين فقط.

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وفي إقليم الباسك، وعلى ملعب سان ماميس الجديد، سقط أتلتيكو مدريد أمام مضيفه أتلتيك بلباو، بنتيجة 2-0، في ضربة موجعة جديدة للمدرب دييجو سيميوني الذي كان ودع هو وفريقه دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء الماضي، ليعود الفريق للدوري ويخسر مباراة أخرى، لتفتح خسارته الطريق امام برشلونة المتصدر، والذي قد يوسع الفارق بينه وبين أتلتيكو مدريد (الثاني) إلى 10 نقاط في حال تحقيق الفوز اليوم على ريال بيتيس.

وعلى الرغم من إقحام المدرب سيميوني، الثلاثي الهجومي موراتا وكوستا وجريزمان من الدقيقة الأولى في المباراة، إلا أن الفريق ولأول مرة في عهد المدرب الأرجنتيني، فشل في خلق اي محاولة تسديد طوال ال45 دقيقة الأولى من المباراة، قبل ان تزداد الأمور سوءً في الشوط الثاني ويتعرض لهدفين خلال اخر ربع ساعة تقريبًا، لتتوقف سلسلة أتلتيكو من الإنتصارات في لاليجا عند 4 مباريات متتالية، في حين يحافظ أتلتيك بيلباو على سجله في ملعبه ناصعًا خلال عام 2019، محققًا سلسلة لاهزيمة ممتدة ل10 مباريات متتالية في ملعب "نيو سان ماميس"، الملعب الذي خسر عليه اتلتيكو مدريد للمرة الأولى في لاليجا، والهزيمة الأولى للمدرب سيميوني ضد أتلتيك بيلباو بعد 13 مباراة متتالية سابقة دون هزيمة.

وفي ملعب إل ألكوراز، سقط هويسكا في معقله بنتيجة 3-1 ضد فريق ديبورتيفو ألافيس الذي واصل ضغطه على المربع الذهبي للمسابقة، بعد ان قلص الفارق مؤقتًا بينه وبين خيتافي (الرابع) إلى نقطة واحدة فقط.

وتلقى هويسكا هزيمته الثانية على التوالي والثالثة في أخر 5 جولات، ليستمر الفريق في قاع الترتيب بفارق 4 نقاط عن مراكز الأمان في جدول الترتيب.

وفي ملعب بوتاركي، سقط ليجانيس في معقله للمرة الأولى خلال عام 2019، وذلك عندما تلقى الخسارة من ضيفه، جيرونا، بنتيجة 2-0.

وخسر ليجانيس في ملعبه للمرة الأولى من منتصف سبتمبر 2018، متلقيًا خسارته الثانية فقط هذا الموسم في معقله في لاليجا، والخسارة الأولى بعد 11 متتالية دون هزيمة (6 انتصارات و5 تعادلات قبل مواجهة الأمس)، في حين حقق جيرونا ثالث انتصاراته على التوالي خارج قواعده في الدوري، معادلًا نفس عدد الإنتصارات التي حققها خارج قواعده في أول 11 مباراة خلال هذا الموسم في لاليجا (خسر 4 وتعادل 4).

وكان ريال سوسيداد اهدر فرصة العودة للمنافسة على المقاعد الأوروبية بسقوطه في فخ التعادل على ملعبه بنتيجة 1-1 امام ليفانتي، ليهدر سوسيداد فرصة تقليص الفارق مع صاحب المركز السادس حاليًا (أشبيلية)، ويفشل في تحقيق الفوز للجولة الثالثة على التوالي (2 خسارة وتعادل) محققًا اسوأ سلسلة له مع المدرب إيمانول ألجواسيل، في حين تمكن ليفانتي من إيقاف سلسلة الهزائم التي تعرض لها في اخر 3 جولات على التوالي، محققًا نقطته رقم 31 ، ليبتعد عن مناطق الهبوط ب6 نقاط.