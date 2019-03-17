شكرا لقرائتكم لماذا رفض إيهاب جلال مصافحة حسام حسن بعد إسقاطه برباعية؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في واقعة غير مفسرة، رفض إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي مصافحة حسام حسن مدرب فريق سموحة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي برباعية مقابل هدفين.

وأوضح إيهاب جلال سبب عدم مصافحة حسن خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ساعة مع شوبير، مؤكداً أن المباراة بالنسبة إليه لا تتعدى حسابات الثلاث نقاط التي يحصدها الفائز .

وأضاف جلال، أنه كان يخشى من رد فعل حسام حسن إذا قام بمصافحته، حيث قائلاً: "كنت أخشى من رد فعل أو تجاوز، ولكني طلبت من اللاعبين الذهاب لمصافحة الجهاز الفني لسموحة كونه قام بتدريبهم من قبل".

وأضاف إيهاب جلال، أن الأمر لا يتعدى مباراة في كرة القدم، وكان يجب على اللاعبين أن تكون علاقتهم جيدة بمدربينهم السابقين.

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كما أكد مدرب المصري، أنه لا توجد مشكلة شخصية بينه وبين أحد مشيراً إلى أن كرة القدم لابد فيها من فائز ومهزوم، مشيراً إلى أنه يسعى للفوز بالمباريات المقبلة مع المصري من أجل مركز جيد والتواجد في المربع الذهبي.

وعن المواجهات المقبلة في الدوري أضاف جلال: "لدينا مواجهة صعبة مقبلة أمام المقاولون العرب قبل مواجهات الأهلي والزمالك والإسماعيلي، و نعتمد على نتائج الأخرين للنظر إلى المراكز الثلاثة الأولى وعلى أنفسنا من أجل المربع الذهبي".

كان الفوز على سموحة قد رفع رصيد المصري إلى 41 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن مصر للمقاصة صاحب المركز الخامس، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 25 في المركز الـ 15 بجدول المسابقة.