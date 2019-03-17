شكرا لقرائتكم جوارديولا يعتذر عن فوز مانشستر سيتي بمساعدة التحكيم!... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مدرب مانشستر سيتى، بيب جوارديولا، أنه لا يستطيع أن يفهم لماذا لم يتم استخدام نظام حكم الفيديو المساعد فى ملعب سوانزى سيتي؟، بعد أن ساعدت قرارات تحكيمية غريبة ومثيرة للجدل فريقه على الفوز 3-2 فى دور ربع النهائى لكأس الاتحاد الإنجليزي.

قال جوارديولا: "أنا آسف على التسلل، لا أفهم لماذا لم يتم استخدام حكم الفيديو المساعد فى هذه المسابقة؟، أتمنى ألا يحدث ذلك فى الموسم المقبل، كنا محظوظين حقاً فى ركلة الجزاء لكنك بحاجة للحظ، خاصة عندما تشارك فى 4 بطولات".

لكن جوارديولا كال المديح لشخصية فريقه الذى عوض تأخره بهدفين لينتصر لأول مرة بجميع المسابقات منذ توليه المسؤولية.

وأضاف المدرب الإسباني: "تحدثنا أثناء الاستراحة عن أننا فى حاجة لهدف واحد، وبعد أن سجلنا الهدف سيصبح الباقى أسهل".

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وتابع: "بعد أن سجلنا صنعنا العديد من الفرص، لكن الروح القتالية والإصرار ساعدنا على الفوز بالمباراة".

وعوض السيتى تأخره بهدفين بإستاد ليبرتى، ليحجز مكاناً فى الدور نصف النهائى للمرة الثانية فى ثلاثة مواسم، ويحافظ على آماله فى إحراز رباعية لا سابق لها من الألقاب فى كرة القدم الإنجليزية.

لكن سوانزى سيتي المنافس فى الدرجة الثانية سيشعر بالظلم بسبب احتساب هدفين متأخرين لصالح مانشستر سيتى، كان من المؤكد تقريباً ألا يتم احتسابهما إذا كان نظام حكم الفيديو المساعد يعمل.

واحتسبت ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتى قبل 12 دقيقة على النهاية، رغم أن الإعادة التلفزيونية أظهرت حصول كاميرون كارتر فيكرعلى الكرة بصورة سليمة، دون ارتكاب مخالفة ضد رحيم سترلينج.

ونفذ سيرجيو أجويرو ركلة الجزاء ودخلت الكرة المرمى بعد اصطدامها بالقائم والحارس كريستوفر نوردفيلدت.

وكان هناك المزيد من الجدل فى الدقيقة 88 إذ كان أجويرو فى موقف تسلل قبل أن يسجل هدف الفوز بضربة رأس.

لكن لم يكن نظام حكم الفيديو المساعد موجوداً لمراجعته، بعدما قرر المسؤولون عن كرة القدم الإنجليزية أن يقتصر وجوده فى مباريات الكأس على ملاعب الأندية التى تنافس فى الدورى الممتاز، ولا يتفق جوارديولا وهو من مؤيدى نظام حكم الفيديو المساعد مع هذه السياسة.