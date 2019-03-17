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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوى بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الايطالي اون لاين

يحل يوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره جنوى اليوم الأحد، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي، فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوى بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الايطالي اون لاين



ويسعى يوفنتوس لتعزيز الصدارة والإقتراب من اللقب رونالدو رونالدو ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم بهدف تحقيق انتصار جديد والحفاظ على سجله خالي من الهزائم هذا الموسم، بمعنويات كبيرا بعدما حقق البيانكونيري ريمونتادا رائعة وانتصر على أتلتيكو مدريد بثلاثية كريستيانو رونالدو في ملعب آليانز بتورينو، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوى بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الايطالي اون لاين



ويفتقد يوفنتوس فى لقاء اليوم لخدمات كريستيانو رونالدو، الذى قرر أليجري مدرب الفريق إراحته بعد المجهود الكبير له فى مباراة أتلتيكو الأخيرة.

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ويتربع يوفنتوس على صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، وبفارق 18 نقطة كاملة عن نابولي صاحب الوصافة، فى المقابل يحتل جنوى المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوى بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الايطالي اون لاين



ويعد يوفنتوس الفريق الوحيد فى الدوريات الخمس الكبرى "البيج فايف" الذى لم يتعرض لأى هزيمة حتى الآن فى الدورى.

ويفتقد جنوى لخدمات هدافه الأول كريستوف بياتيك، وذلك بعد انتقال المهاجم البولندى إلى ميلان فى موسم الانتقالات الشتوية فى يناير الماضى.