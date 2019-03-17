شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يصل غداً بعد رحلة مخيبة للآمال فى دورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصل بعثة الإسماعيلى الأراضى المصرية فى تمام السادسة من صباح غدا الاثنين ، وذلك عقب مواجهة الافريقى التونسى التى انتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف لحساب الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدورى أبطال افريقيا. وودع الفريق منافسات البطولة الأقوى فى القارة اثر حصد نقطتين من ست مواجهات بتلك المرحلة. ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة عدة أيام قبل التفرغ لاستكمال مشواره بمنافسات الدورى المحلى. Advertisements

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