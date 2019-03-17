شكرا لقرائتكم بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم 17/3/2019 في نصف نهائي البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره أهلى جدة مساء اليوم الأحد على ملعب "جامعة الملك سعود"، فى ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة العربية "كأس زايد للابطال".

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي

وتقام مباراة الهلال أمام الأهلي في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد، وتذاع على قناة أبوظبي الرياضية HD 1 .



مشاهدة مباراة الهلال والاهلي اليوم بث مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي اليوم

يدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوز مهم في مشواره الآسيوي على حساب الدحيل بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الثانية من دور المجموعات، فى الوقت الذى يتربع فيه على صدارة الدوري السعودي برصيد 56 نقطة وبفارق أربع نقاط فقط عن النصر.

فى المقابل خسر أهلى جدة مباراته الأخيرة أمام باختاكور بهدف مقابل هدف، بدوري أبطال آسيا ، أما في الدوري فيحتل الأهلي حاليًا المركز الخامس برصيد 40.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي اليوم

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ومن المتوقع أن يشارك المدافع المصري محمد عبد الشافي من بداية المباراة مع فريقه أهلى جدة.

ويغيب عن الهلال خلال تلك المباراة نواف العابد، وكارلوس إدواردو فيما تحوم الشكوك حول مشاركة الفرنسي العملاق جوميز من بداية المباراة، فى المقابل يعاني الأهلي من إصابة حارسه الأساسي محمد العويس والمهاجم ديجانيني تافاريس واللاعب عبدالفتاح عسيري.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم

والتقى الفريقين فى 4 مناسبات سابقة فى البطولة العربية، نجح الهلال في الفوز بمباراتين بينما حسم التعادل مباراتين.

ويلتقي الهلال والأهلي 3 مرات في أقل من شهر، فبخلاف المباراة التى تجمعهما اليوم، يلتقي الفريقان يوم 12 أبريل في الجولة الـ 27 من الدوري السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة، وعلى الملعب ذاته يلتقيان يوم 15 أبريل في إياب نصف نهائي البطولة، علما بأن الهلال فاز على الأهلى فى الدور الأول للدوري 4-3.