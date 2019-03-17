شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم يصافح إيهاب جلال حسام حسن؟.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة غير غريبة، رفض إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، مصافحة حسام حسن، مدرب سموحة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بفوز الفريق البورسعيدى برباعية مقابل هدفين.

وكشف إيهاب جلال أسباب عدم مصافحة حسن خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ساعة مع شوبير، مؤكداً أن المباراة بالنسبة له لا تتعدى حسابات الثلاث نقاط التى يحصدها الفائز .

وأضاف جلال، أنه كان يخشى من رد فعل حسام حسن إذا قام بمصافحته، قائلاً، "كنت أخشى من رد فعل أو تجاوز، ولكننى طلبت من اللاعبين الذهاب لمصافحة الجهاز الفنى لسموحة كونه قام بتدريبهم من قبل".

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وأكد إيهاب جلال أن الأمر لا يتعدى مباراة فى كرة القدم، وكان يجب على اللاعبين أن تكون علاقتهم جيدة بمدربيهم السابقين.

وشدد مدرب المصرى على عدم وجود أى مشاكل شخصية مع أحد، مشيراً إلى أن كرة القدم لابد فيها من فائز ومهزوم، وأنه يسعى للفوز بالمباريات المقبلة مع المصرى من أجل مركز جيد والتواجد فى المربع الذهبى.

وعن المواجهات المقبلة فى الدورى قال إيهاب جلال، "لدينا مباراة صعبة أمام المقاولون العرب قبل مواجهات الأهلى والزمالك والإسماعيلى، ونعتمد على نتائج الآخرين للنظر إلى المراكز الثلاثة الأولى وعلى أنفسنا من أجل المربع الذهبى".

ورفع الفوز على سموحة صيد المصرى إلى 41 نقطة فى المركز الرابع بفارق نقطتين عن مصر المقاصة، صاحب المركز الخامس، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 25 فى المركز الـ 15 بجدول المسابقة.