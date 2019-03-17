شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الإسماعيلى تعود من تونس غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل بعثة فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الأراضى المصرية فى السادسة صباح غد، الاثنين، عقب مواجهة الأفريقى التونسى التى انتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف لحساب الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. Advertisements وودع الفريق منافسات البطولة الأقوى فى القارة اثر حصد نقطتين من ست مواجهات بتلك المرحلة. ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة عدة أيام قبل التفرغ لاستكمال مشواره بمنافسات الدورى المحلى.

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