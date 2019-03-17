سوبر كورة.. مهارات زوجة الننى تخطف الأضواء على شواطئ الغردقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد الننى لاعب خط وسط منتخب مصر والمحترف فى صفوف الأرسنال الإنجليزى على اصطحاب أسرته لمدينة الغردقة، وذلك للاستجمام قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمباراة النيجر فى التصفيات الأفريقية، لمشاهدة الفيديو اضغط هنا Advertisements

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