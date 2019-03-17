وائل جمعة يتغنى بعلي معلول "رئيس قسم السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أشاد وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق، بقدرات التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، بعد تألقه في مباراة شبيبة الساورة الجزائري أمس السبت بدوري أبطال إفريقيا.

وساهم معلول في فوز الأهلي على الساورة بثلاثية نظيفة في ختام دور المجموعات لدوري الأبطال بعد صناعة الهدف الثاني، ليضمن الأحمر تأهله إلى ربع نهائي المسابقة القارية.

وكتب جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم الأحد: "علي معلول، رئيس قسم السعادة للجماهير الأهلاوية".

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وأضاف: "الظهير التونسي هو واحد من أبرز اللاعبين من ناحية العطاء و الروح".

وأوضح: "الجناح الطائر الذي شارك في العديد من الأهداف هذا الموسم في جميع المسابقات، وبأدائه العالي ساهم في ترشح الأهلي إلى ربع نهائي دوري الأبطال".

وأتم "الصخرة" إشادته بمعلول موجها رسالة للاعب قائلا: "واصل يا وحش".

جدير بالذكر أن علي معلول (29 عامًا) يتألق بشكل لافت مع الأهلي هذا الموسم (2018-19)، بتسجيل خمسة أهداف وصناعة 10 آخرين خلال جميع المسابقات.