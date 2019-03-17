بحضور رمضان وناصر ونيدفيد.. المنتخب الأولمبي يطير إلى إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

غادرت بعثة المنتخب الأولمبي القاهرة صباح اليوم الأحد متوجهة إلى اسبانيا للدخول في معسكر مغلق لخوض مباراتين وديتين أمام أمريكا وهولندا يومي 22 و26 مارس، استعدادًا لخوض نهائيات الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

ويترأس البعثة ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وتضم شوقي غريب المدير الفني، وعلاء عبدالعزيز مدير المنتخب، ومعتمد جمال المدرب العام، والمدربين وائل شيتوس ومحمد شوقي، وأسامة عبدالكريم مدرب حراس المرمى، وأيمن زين طبيب المنتخب، وكمال عبدالواحد أخصائي الأحمال، وصلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد صلاح أخصائي التأهيل، والإداريين أيمن سليمان ومحمد عشري، وعيد سليمان للمهمات.

ويتواجد مع قائمة المنتخب من النادي الأهلي الثلاثي كريم نيدفيد وناصر ماهر ورمضان صبحي، بجانب مصطفى شوبير حارس فريق الشباب، بالإضافة إلى محمد عبدالسلام وعمر صلاح ثنائي الزمالك اللذان سيلحقان بالبعثة لاحقا.

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وتضم قائمة الفريق 25 لاعبًا كالتالي: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمود جاد ومصطفى شوبير وأسامة جلال ومحمود مرعي وأحمد رمضان "بيكهام" ومحمود صابر ومحمد عبدالسلام وكريم العراقي وكريم وليد "نيدفيد" وأكرم توفيق وأحمد مصطفى ومحمد صادق ومهاب ياسر وأحمد محمد يوسف ويوسف الجوهري وغنام محمد غنام وناصر ماهر وأحمد حمدي وإمام عاشور ورمضان صبحي وناصر منسي وأحمد ياسر ريان وعمر مرموش المحترف في ألمانيا.

من جانبه، أكد شوقي غريب أن الاحتكاك بالمدارس الكروية المختلفة يصب في مصلحة الفريق، موجهًا الشكر لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الداعم الرئيسي للفريق بتوفيره برنامج إعداد قوي ليكون هذا الفريق النواة الأولى للمنتخب المصري الأول.

وقال غريب في تصريحات صحفية إن الجهاز الفني نجح في الوصول للقوام الأساسي للمنتخب بعد 11 مباراة ودية، ولكن سيظل باب المنتخب مفتوحا أمام الجميع حتى موعد المعسكر الأخير الذي يسبق البطولة.

كما وجه شوقي غريب الشكر لكرم كردي، عضو مجلس إدارة الجبلاية والمشرف العام على المنتخب، لدعمه المتواصل للفريق منذ تسلم الجهاز الفني المهمة عام 2018.