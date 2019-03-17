الخسارة ضمنهم.. 3 فرص لتأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام

يأمل نادي الزمالك في التأهل للدور ربع النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عندما يواجه نظيره نصر حسين داي الجزائري، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالبطولة الإفريقية.

الزمالك حقق فوزاً كبيراً على جور ماهيا الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما خلال الجولة الماضية بالكونفدرالية.

وأصبح الزمالك في صدارة المجموعة الرابعة بعد الفوز على جورماهيا برصيد 8 نقاط، يليله بترو أتليتكو الأنجولي برصيد سبع نقاط، بينما جاء نصر حسين داي في المركز الثالث بنفس الرصيد، ويتذيل جور ماهيا الترتيب برصيد ست نقاط.

ويملك الزمالك 3 فرص للتأهل للدور ربع النهائي بكأس الكونفدرالية الأفريقية نستعرضها لكم خلال التقرير التالي:

- طريق للصدارة والتأهل

إذا أراد الزمالك الصدارة فأمامه طريقان الأول وهو الخروج بنتيجة الفوز أمام نصر حسين داي.

وفي حال فوز الفريق الأبيض لن يحتاج الزمالك النظر للمباراة الثانية والتي ستقام بين جور ماهيا وبترو أتيلتكو.

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وهنا سيكون الزمالك في جعبته 11 نقطة مما يعني استحالة وصول أي فريق بالمجموعة لنفس عدد النقاط.

أما الطريق الثاني للزمالك إذا ما أراد الصعود للدور التالي وهو تحقيق التعادل وفي حال الحصول على نقطة سيتأهل الأبيض للدور التالي كما سيتأهل في صدارة الترتيب إذا انتهت المباراة الثانية بالتعادل.

- الخسارة = الصعود بشرط

إذا خسر الزمالك في الجولة المقبلة أمام نصر حسين داي مع تعادل جور ماهيا وبترو أتيلتكو وقتها سيتأهل الأبيض للدور المقبل بفضل المواجهات المباشرة على ممثل أنجولا.

** وسيكون ترتيب المجموعة حال خسارة الزمالك كالتالي: نصر حسين داي (10 نقاط) - الزمالك (8 نقاط) - بترو أتليتكو (8 نقاط) - جورماهيا (7 نقاط).

وفي حال خسارة الزمالك مع فوز بترو أتيلتكو أو جور ماهيا وقتها سيخرج الأبيض من البطولة رسميًا.

** وسيكون ترتيب المجموعة حال خسارة الزمالك كالتالي: نصر حسين داي (10 نقاط) - بترو أتليتكو (10 نقاط) - الزمالك (8 نقاط) - جورماهيا (6 نقاط).