تقرير.. التهام الأندية الصاعدة يحفز صلاح أمام فولهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يقود الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول في تحد جديد حين يحل ضيفا على فريق فولهام الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز في الساعة الرابعة والربع مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ31 للمسابقة.

ويتواجد الريدز حاليًا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يتواجد فولهام في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة بعد تلقيه ست هزائم متتالية.

ويتمتع محمد صلاح بسجل جيد أمام الأندية الصاعدة حديثًا لبريميرليج، حيث ساهم الفرعون المصري في 12 هدفًا خلال آخر ثماني مباريات لعبها أمامهم، بتسجيله ستة أهداف وصناعة مثلهم خلال الموسمين الماضي والحالي.

ويأمل نجم ليفربول في مواصلة تألقه أمام الفرق حديثة الظهور في بريميرليج من أجل كسر صيامه التهديفي الأطول مع ليفربول والعودة إلى صدارة الهدافين التي اقتنصها سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي بتسجيله 18 هدفًا.

ولم يسجل صلاح سوى هدف وحيد خلال آخر تسع مباريات بجميع المسابقات، يعود إلى شباك بورنموث في التاسع من فبراير الماضي، ومنذ ذلك الوقت لم ينجح اللاعب في التسجيل خلال آخر أربع مباريات بالدوري.

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بدأ توهج صاحب الـ26 عاما أمام الأندية الصاعدة في بريميرليج حين صنع هدفًا أمام هدرسفيلد تاون بالأسبوع العاشر للنسخة الماضية للمسابقة، قبل أن يصنع هدفًا جديدًا أمام برايتون في الجولة الـ18 بنفس الموسم (2017-18).

وفي الدور الثاني، سجل صلاح أول أهدافه أمام الفرق الصاعدة بمباراة هدرسفيلد بالجولة الـ25، قبل مواصلة التألق بتسجيل هدف ضد نيوكاسل بالجولة الـ29، وتسجيل هدف وصناعة مثله أمام برايتون بختام منافسات المسابقة.

وخلال الموسم الجاري (2018-19)، توهج صلاح أمام كارديف سيتي في المباراة التي انتهت (4-1) للريدز بالجولة العاشرة، وشهدت تسجيله هدف وصناعة اثنين آخرين، ليضم الفريق الصاعد إلى قائمة ضحاياه بالدوري الإنجليزي.

وأصبح فولهام ضحية جديدة للفرعون المصري بعدما زار شباكه بهدف في الأسبوع الـ12، قبل أن يعود في الأسبوع الـ18 ليسجل هدفًا ويصنع مثله أمام وولفر هامبتون خلال المباراة التاسعة التي يخوضها صلاح ضد الأندية الصاعدة.

يُذكر أن صلاح يحتل حاليًا وصافة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا، متساويًا مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، والجابوني بيير إمريك أوباميانج مهاجم آرسنال، بفارق هدف عن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم السيتي.