ليفربول في ضيافة فولهام المتعثر بالبريميرليج

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يسعى ليفربول اليوم لانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي من حامل اللقب مانشستر سيتي مؤقتا، وذلك عندما يحل ضيفا على فولهام المتعثر والموجود في المركز قبل الأخير

يستقبل فولهام، اليوم الأحد، في تمام الساعة 4:15 عصرا على ملعب كرافين كوتاج، نظيره ليفربول، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 31 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، ويحتل فولهام بقيادة مدربه المؤقت سكوت باركر، المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 17 نقطة جمعها الفريق من خلال الفوز في 4 مباريات والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 21 مواجهة أخرى، بينما يحتل ليفربول بقيادة يورجين كلوب، المركز الثاني برصيد 73 نقطة، جمعها الفريق من خلال الفوز في 22 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة مواجهة وحيدة.

المواجهات المباشرة خسر فولهام آخر 5 مباريات على التوالي خاضها أمام ليفربول في الدوري، واستقبلت شباكه في تلك اللقاءات 16 هدفًا، وذلك منذ فوزه على الريدز بهدف نظيف على ملعب الأنفيلد في شهر مايو من عام 2012. ويبحث ليفربول عن الفوز بثلاث مباريات متتالية على ملعب كرافين كوتاج للمرة الأولى في تاريخه بالدوري



خسر فولهام آخر 5 مباريات على التوالي خاضها أمام ليفربول في الدوري، واستقبلت شباكه في تلك اللقاءات 16 هدفًا، وذلك منذ فوزه على الريدز بهدف نظيف على ملعب الأنفيلد في شهر مايو من عام 2012. المواجهات المباشرةخسر فولهام آخر 5 مباريات على التوالي خاضها أمام ليفربول في الدوري، واستقبلت شباكه في تلك اللقاءات 16 هدفًا، وذلك منذ فوزه على الريدز بهدف نظيف على ملعب الأنفيلد في شهر مايو من عام 2012. ويبحث ليفربول عن الفوز بثلاث مباريات متتالية على ملعب كرافين كوتاج للمرة الأولى في تاريخه بالدوري الإنجليزي. وسبق أن تعادل الفريقان على ملعب كرافين كوتاج 13 مرة من قبل، في عصر البريميرليج. فولهام

عادل فولهام الرقم القياسي السلبي للنادي في البريميرليج، والخاص بست هزائم متتالية، أما أسوأ سلسلة هزائم متتالية لفولهام في الدوري الإنجليزي بشكل عام، فكانت في 11 مباراة متتالية بين شهري ديسمبر من عام 1961 وفبراير من عام 1962. فولهامعادل فولهام الرقم القياسي السلبي للنادي في البريميرليج، والخاص بست هزائم متتالية، أما أسوأ سلسلة هزائم متتالية لفولهام في الدوري الإنجليزي بشكل عام، فكانت في 11 مباراة متتالية بين شهري ديسمبر من عام 1961 وفبراير من عام 1962. كما عادل فولهام رقما قياسيا سلبيا آخر، والخاص باستقبال هدفين على الأقل في 10 مباريات متتالية بالبريميرليج، وهو الرقم الذي سبق أن حققه كل من ويمبلدون ووست بروميتش. وخسر فولهام 17 مباراة هذا الموسم بفارق هدفين أو أكثر، ويبتعد عن الرقم القياسي الذي يملكه الفريق بالخسارة في 19 مباراة بفارق هدفين في موسم 2013- 2014. Advertisements واهتزت شباك فولهام هذا الموسم بـ68 هدفًا، أكثر بـ11 هدفًا عن ثاني أسوأ خط دفاع في الدوري. وخسر فولهام 24 مباراة من آخر 25 مواجهة خاضها أمام الست الكبار، وتعادل بنتيجة 2-2 مع مانشستر يونايتد في شهر فبراير من عام 2014. وسبق أن شارك مدرب فولهام المؤقت سكوت باركر مع فولهام في المباراة التي خسرها الفريق برباعية نظيفة أمام ليفربول في الدوري على ملعب الأنفيلد في شهر نوفمبر من عام 2013. ليفربول

عادل ليفربول أفضل سجل نتائج له بعد مرور 30 جولة، والذي حققه في موسم 1978- 1988 بتحقيق 22 انتصارا و7 تعادلات وتعرض لهزيمة وحيدة، وتوج في ذلك الموسم بلقب الدوري. ليفربولعادل ليفربول أفضل سجل نتائج له بعد مرور 30 جولة، والذي حققه في موسم 1978- 1988 بتحقيق 22 انتصارا و7 تعادلات وتعرض لهزيمة وحيدة، وتوج في ذلك الموسم بلقب الدوري. لم يحقق ليفربول سوى انتصار وحيد في آخر 5 مباريات خاضها في الدوري خارج ميدانه هذا العام، مقابل تحقيقه 8 انتصارات في 10 مباريات خاضها خارج أرضه قبل بداية 2019. واهتزت شباك ليفربول بـ9 أهداف في 10 مباريات خاضها في الدوري في 2019، أكثر بهدف وحيد عن عدد الأهداف التي سكنت شباكه في أول 20 مباراة خاضها في الموسم. ولم يخسر رجال يورجين كلوب في آخر 11 مباراة خاضها الفريق أمام الفرق الصاعدة حديثا، حيث حقق ليفربول الانتصار في 10 مباريات والتعادل في لقاء وحيد، وسجل الريدز في تلك المواجهات 31 هدفا، واهتزت شباكهم بأربعة أهداف فقط. ويعول الريدز في مباراة اليوم على خدمات النجم السنغالي ساديو ماني، الذي سجل 8 أهداف في آخر 8 مباريات خاضها في الدوري، لكنه سجل هدفا وحيدا بعيدًا عن الأنفيلد في تلك المباريات. تصريحات المدربين

سكوت باركر: "أؤمن بقدرتنا على البقاء في الدوري، خاصة أننا نملك الجودة في الفريق، ولكني أدرك جيدًا أن الوضع صعب للغاية، ولكن لا يزال هناك الكثير من النقاط التي يمكن حصدها، نملك لاعبين جيدين، وعلينا إخراج أفضل ما لديهم، ويملكون فرصة إثبات أنفسهم في ما تبقى من مباريات". تصريحات المدربين"أؤمن بقدرتنا على البقاء في الدوري، خاصة أننا نملك الجودة في الفريق، ولكني أدرك جيدًا أن الوضع صعب للغاية، ولكن لا يزال هناك الكثير من النقاط التي يمكن حصدها، نملك لاعبين جيدين، وعلينا إخراج أفضل ما لديهم، ويملكون فرصة إثبات أنفسهم في ما تبقى من مباريات". يورجين كلوب: "هي مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، لا ننظر إلى وضع فولهام في جدول الترتيب، نركز فقط على وضعنا، ندرك صعوبة المباراة، وبالنظر إلى لقاء الدور الأول أمامهم، كانت المواجهة صعبة للغاية، ولم تحسم إلا بفضل إبداع محمد صلاح وترينت ألكساندر أرنولد". وفي ما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي:

إيفرتون X وفي ما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي:إيفرتون X تشيلسي الساعة 6:30 مساء

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