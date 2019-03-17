انت الان تتابع أحد كروي ناري.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص ليفربول Advertisements يشهد اليوم الأحد، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها عندما يحل الزمالك ضيفا على نظيره نصر حسين داي الجزائري، في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، في السادسة مساء، وفي نفس الوقت يواجه جور ماهيا الكيني مستضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، وفي الدوري المصري يلعب الاتحاد السكندري أمام حرس الحدود، في لقاء ضمن الجولة الـ23 في الدوري، أما في الدوري الإنجليزي فيحل ليفربول الذي يضم بين صفوفه محترفنا المصري محمد صلاح، ضيفًا على فولهام الإنجليزي. وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم: - الدوري المصري الاتحاد السكندري × حرس الحدود – الساعة السادسة مساء - كأس الكونفيدرالية الإفريقية أوثو دويو × الرجاء الرياضي – الساعة الثالثة عصرًا إينوجو رينجرز × النادي الصفاقسي – الساعة الثالثة عصرًا جور ماهيا × بيترو أتلتيكو – الساعة السادسة - الدوري المصريالاتحاد السكندري × حرس الحدود – الساعة السادسة مساء

- كأس الكونفيدرالية الإفريقيةأوثو دويو × الرجاء الرياضي – الساعة الثالثة عصرًا

إينوجو رينجرز × النادي الصفاقسي – الساعة الثالثة عصرًا

جور ماهيا × بيترو أتلتيكو – الساعة السادسة مساء

نصر حسين داي × الزمالك – الساعة السادسة مساء

- كأس زايد للأندية الأبطالالهلال السعودى × الأهلي السعودى – الساعة السابعة والنصف مساءً

- الدوري الإنجليزيفولهام × ليفربول – الساعة الرابعة والربع عصرًا

إيفرتون ×

- الدوري الإسبانيإسبانيول × إشبيلية – الساعة الخامسة والربع مساء

فالنسيا × خيتافي – الساعة السابعة والنصف مساء

فياريال × رايو فاليكانو – الساعة السابعة والنصف مساء

ريال بيتيس × - الدوري المصريالاتحاد السكندري × حرس الحدود – الساعة السادسة مساء- كأس الكونفيدرالية الإفريقيةأوثو دويو × الرجاء الرياضي – الساعة الثالثة عصرًاإينوجو رينجرز × النادي الصفاقسي – الساعة الثالثة عصرًاجور ماهيا × بيترو أتلتيكو – الساعة السادسة مساءنصر حسين داي × الزمالك – الساعة السادسة مساء- كأس زايد للأندية الأبطالالهلال السعودى × الأهلي السعودى – الساعة السابعة والنصف مساءً- الدوري الإنجليزيفولهام × ليفربول – الساعة الرابعة والربع عصرًاإيفرتون × تشيلسي – الساعة السادسة والنصف مساء- الدوري الإسبانيإسبانيول × إشبيلية – الساعة الخامسة والربع مساءفالنسيا × خيتافي – الساعة السابعة والنصف مساءفياريال × رايو فاليكانو – الساعة السابعة والنصف مساءريال بيتيس × برشلونة – الساعة العاشرة إلا الربع مساء

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