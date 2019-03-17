انت الان تتابع يونس: أنا ما أخدتش ساعة ولا ظرف من تركي آل الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ ص

مصطفى يونس

قال مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، إنه تعرض لهجوم شديد حينما قال إن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لديه وطنية أكثر من بعض المصريين، حينما تبرع الأخير بنحو 100 مليون لصالح جهات اجتماعية في مصر. وتابع يونس، خلال لقائه بحلقة السبت من برنامج «ملعب ON»، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية «ON sport»: «الدنيا قامت عليا ساعتها وما قعدتش، مع إن أنا لا أخدت ساعة ولا ظرف، أنا لا عمري شفت تركي آل الشيخ ولا عمره شافني، لكن الناس اللي بتحب مصر وتحس بالشعب المصري، لازم نقولهم تعظيم سلام».

وواصل: «نحن كرياضيين، وبعضنا يتقاضى الملايين، وكأندية قمة مثل الأهلي والزمالك، واتحاد الكرة، ماذا قدمنا لبلدنا مصر؟ فلم نقم حتى مباراة بين الناديين الكبيرين لصالح صندوق تحيا مصر، أو لصالح مرضى فيروس سي». وانتقل مدافع القلعة الحمراء السابق، للحديث عن الشق الفني في التدريب، مؤكدًا أن المدرب

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