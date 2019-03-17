انت الان تتابع يونس: أنا ما أخدتش ساعة ولا ظرف من تركي آل الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ ص
مصطفى يونس
قال مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، إنه تعرض لهجوم شديد حينما قال إن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لديه وطنية أكثر من بعض المصريين، حينما تبرع الأخير بنحو 100 مليون لصالح جهات اجتماعية في مصر. وتابع يونس، خلال لقائه بحلقة السبت من برنامج «ملعب ON»، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية «ON sport»: «الدنيا قامت عليا ساعتها وما قعدتش، مع إن أنا لا أخدت ساعة ولا ظرف، أنا لا عمري شفت تركي آل الشيخ ولا عمره شافني، لكن الناس اللي بتحب مصر وتحس بالشعب المصري، لازم نقولهم تعظيم سلام».
وواصل: «نحن كرياضيين، وبعضنا يتقاضى الملايين، وكأندية قمة مثل الأهلي والزمالك، واتحاد الكرة، ماذا قدمنا لبلدنا مصر؟ فلم نقم حتى مباراة بين الناديين الكبيرين لصالح صندوق تحيا مصر، أو لصالح مرضى فيروس سي». وانتقل مدافع القلعة الحمراء السابق، للحديث عن الشق الفني في التدريب، مؤكدًا أن المدرب
وواصل: «نحن كرياضيين، وبعضنا يتقاضى الملايين، وكأندية قمة مثل الأهلي والزمالك، واتحاد الكرة، ماذا قدمنا لبلدنا مصر؟ فلم نقم حتى مباراة بين الناديين الكبيرين لصالح صندوق تحيا مصر، أو لصالح مرضى فيروس سي».
وانتقل مدافع القلعة الحمراء السابق، للحديث عن الشق الفني في التدريب، مؤكدًا أن المدرب يجب أن يحقق معادلة صعبة مع لاعبيه عل المستويين النفسي والفني، ضاربًا المثل بثنائي الأهلي كريم نيدفيد، ومحمد هاني، مشيرًا إلى أنهما يقدمان مستوى أفضل حاليًا مع الفريق الأحمر تحت قيادة مارتن لاسارتي، على عكس أدائهما مع حسام البدري، المدير الفني السابق، بفضل الاستقرار والثقة التي يمنحها لهما المدرب الأورجوياني.
وأضاف أن الشدة مطلوبة من المدير الفني في بعض الأوقات، لكن دون تجاوز في ذات اللاعب، وأنه يرفض ذلك جملةً وتفصيلًا.
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