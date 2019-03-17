شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الاتحاد الإنجليزي: الذئاب تطيح بالشياطين الحمر.. وأجويرو يحافظ على حلم الرباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت أمس الجمعة مباريات المرحلة السادسة لكأس الاتحاد الإنجليزي، وهي المرحلة التي تمثل دور الثمانية في المسابقة، وشهدت حتى الآن لعب ثلاثة مباريات من ضمن 4 مباريات في هذه المرحلة.

البداية كانت من ملعب فيكاريدج روود، حيث كان أصحاب الأرض، فريق واتفورد، أول المتأهلين لنصف نهائي المسابقة، بعدما هزموا كريستال بالاس بنتيجة 2-1، في مباراة احتاج فيها أصحاب الأرض لهدف من البديل أندري جراي لحسم المباراة.

وسجل جراي بعد دقيقتين فقط من دخوله كبديل، ليمنح واتفورد تذكرة الوصول لنصف نهائي الكأس للمرة الأولى منذ عام 2016، وهي المرة الرابعة التي ينجح فيها الفريق في بلوغ هذا الدور من المسابقة خلال آخر 14 عام، وإن كان الفريق في المرات الثلاث السابقة قد فشل في بلوغ النهائي بخسارته مباراة نصف النهائي (2003، 2006 و2016).

وتلقى المخضرم روي هودسون، مدرب كريستال بالاس، خسارة جديدة في ربع نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، عندما فشل للمحاولة الثالثة في بلوغ نصف نهائي المسابقة في جميع محاولاته السابقة، والتي كانت ابعدها هي الوصول لربع النهائي في ثلاث مناسبات (2009 و2010 مع فولهام، و2019 مع كريستال بالاس).

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وفي ويلز، قلَب مانشستر سيتي تأخره بنتيجة 2-0 أمام مضيفه سوانزي سيتي، وحقق الفوز بنتيجة 3-2 في مباراة كان بطلها البديل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي سجل هدف وصنع آخر.

وكان فريق التشامبيونشيب متقدم بهدفين دون مقابل حتى أخر 20 دقيقة تقريبًا من المباراة، لكن عودة قوية من حامل لقب البريميرليج والمتصدر الحالي للدوري، مكنته من تحقيق الفوز بهدف في الدقيقة 88وقبل نهاي المباراة بدقيقتين بواسطة أجويرو، ليحافظ مانشستر سيتي على امله في الفوز بجميع البطولات هذا الموسم وتحقيق الرباعية، مع استمراره في بطولتي الكأس ودوري الأبطال، تصدره قمة ترتيب البريميرليج حاليًا، وتتويجه في نهاية فبراير الماضي بلقب كأس رابطة المحترفين «كاراباو».

وفي ملعب مولينو، واصل ذئاب وولفرهامبتون تألقهم هذا الموسم، وتمكنوا من إقصاء وصيف بطل الموسم الماضي، مانشستر يونايتد، بعد أن حققوا الفوز على ضيوفهم بنتيجة 2-1.

ووصل وولفرهامبتون إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة ال15 في تاريخه، والمرة الأولى منذ 21 عامًا، وبالتحديد منذ عام 1998 (خسر وقتها من أرسنال).

وعلى الرغم من أن الفريق لا يمتلك سجلًا جيدًا في نصف نهائي الكأس في الفترة الأخيرة (خسر في جميع مبارياته الأربعة الأخيرة التي لعبها في نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي)، إلا أن الفريق سيحتفل بموسمه المتميز في المسابقة مع إقصائه لقطبين من أقطاب الكرة الإنجليزية بالفوز على ليفربول وعلى مانشستر يونايتد خلال رحلته إلى نصف النهائي التي شهدت تحقيقه للفوز في 3 مباريات متتالية في المسابقة للمرة الأولى منذ نسخة عام 2003.

وتعرض مانشستر يونايتد للخسارة في آخر مباراتين في مختلف البطولات للمرة الأولى تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشاير، وهو العدد الذي يساوي ضعف الهزائم التي تعرض لها اليونايتد مع المدرب النرويجي في أول 17 مباراة في مختلف البطولات (1).

وتلقى مانشستر يونايتد الخسارة من وولفرهامبتون في كأس الإتحاد الإنجليزي للمرة الأولى منذ يناير 1973، وللمرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين في ربع نهائي المسابقة (3 مواجهات سابقة، جميعها انتهت لصالح الشياطين الحمر).