شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة المجموعة تفتح الطريق أمام الأهلي للنهائي الأفريقي.. 6 مشاهد تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية، إثر الفوز بثلاثية نظيفة على حساب شبيبة الساورة الجزائري، بملعب برج العرب بالإسكندرية، في ختام مرحلة المجموعات للمسابقة.

الأهلي تأهل كأول مجموعته برصيد 10 نقاط ومن خلفه سيمبا التنزاني بـ 9 نقاط.

وتعد هي المرة السابعة من أصل 11 تأهل للأهلي من مرحلة المجموعات التي يصعد خلالها الفريق كأول مجموعته بتصدرها بفارق النقاط عن منافسيه.

وفي المرات الستة الماضية لم يتصدر الأهلي قمة مجموعته في مرحلة المجموعات إلا وبلغ نهائي المسابقة، فحصد الكأس في 4 منهم وحقق الوصافة في مرتين.

ونستعرض من خلال السطور التالية ما حققه الأهلي في باقي مشواره القاري خلال 6 مرات سابقة اجتاز خلالها عقبة المجموعات كأول مجموعته.

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في نسخة 2005 كانت المرة الأولى التي يصعد خلالها الأهلي من مرحلة المجموعات بتصدرها، حيث حقق 14 نقطة واستطاع التتويج بهذه النسخة على حساب النجم الساحلي التونسي.

في نسخة 2007 كانت المرة الثانية التي يحصد خلالها الفريق زعامة مجموعته، حيث اعتلى صدارة المجموعة بـ 12 نقطة وحقق لقب الوصيف في تلك النسخة عقب الخسارة على يد النجم الساحلي التونسي في الدور النهائي.

نسخة 2008 يعود الأهلي مجدداً للتأهل من المجموعات بعد تصدرها، فجمع الفريق 12 نقطة وعانق اللقب في الدور النهائي على حساب القطن الكاميروني.

نسخة 2012 حافظ الأهلي على تأهله من المجموعات كمتصدر بحصد 11 نقطة وحقق اللقب في تلك النسخة على حساب الترجي التونسي في الدور النهائي لدوري الأبطال.

واصل الأهلي مسلسل عبور مرحلة المجموعات كمتصدر ومعتلياً للصدارة في نسخة 2013 من دوري الأبطال، حيث حقق 11 نقطة وعانق أميرة أفريقيا في الدور النهائي على حساب أورلاندو الجنوب أفريقي.

النسخة الماضية 2018 مر الأهلي إلى ربع النهائي عقب احتلال المركز الأول بمجموعته بـ 13 نقطة وحقق لقب الوصيف عقب خسارة الدور النهائي على يد الترجي التونسي.

بقى أن نذكر أن المرات الأربعة التي تأهل خلالها الأهلي من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بتحقيق المركز الثاني كان ذلك في نسخة 2001 بفارق المواجهات المباشرة عن بتروأتلتيكو الأنجولي، و2006 بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر الصفاقسي التونسي، و2010 بفارق 6 نقاط كاملة عن شبيبة القبائل الجزائري، و2017 بفارق نقطة عن الوداد المغربي.