شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام مميزة حققها الأهلي بتأهله لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، إثر الفوز الكبير الذي حققه على حساب ضيفه شبيبة الساورة الجزائري بثلاية نظيفة، بختام مرحلة المجموعات، والذي أعلن تأهله كأول مجموعته.

التقرير التالي نرصد من خلاله 10 أرقام قياسية عادلها الأهلي بثلاثيته في شباك الساورة وتأهله للربع نهائي القاري..

الأول

عادل الأهلي رقمه الشخصي من حيث أكثر عدد الأهداف التي يسجلها الفريق في مرحلة المجموعات بالرقم 11، فسبق وأن سجل الفريق الأحمر هذا العدد من الأهداف في أول مشاركة بمرحلة المجموعات نسخة 1999.

الثاني

رقم قياسي شخصي للأهلي خلال مشاركته في مرحلة المجموعات بالنسخة الجارية من دوري الأبطال، بتحقيق الفوز الأكبر في هذه المرحلة، والذي جاء بخماسية نظيفة على حساب سيمبا التنزاني بملعب برج العرب في الجولة الثالثة، حيث كان الفوز الأكبر للفريق على حساب كوتوكو الغاني برباعية نظيفة في مجموعات نسخة 2006.

الثالث

عادل الأهلي رقمه القياسي الشخصي من حيث استقبال الأهداف في ملعبه، فلم تهتز شباك الفريق مطلقاً خلال المباريات الثلاثة على ملعبه مكرراً رقمه المميز في مجموعات دوري الأبطال نسخة 2007، والتي استمرت خلالها عذرية شباكه في مواجهاته الثلاثة وسط أنصاره بالمجموعات.

الرابع

رقم قياسي شخصي جديد حققه الأهلي خلال مشاركته بمرحلة المجموعات في النسخة الجارية، فللمرة الأولى ينجح الفريق في تسجيل 10 أهداف خلال مبارياته الثلاثة الداخلية في ملعبه، فكان الحد الأقصى من الأهداف خلال تاريخ مشاركاته هو 8 أهداف في نسخة 2006.

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الخامس

الأهلي حقق أكبر فوز في تاريخه بالجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال بانتصاره على الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة، فلم يسبق أن حقق الفريق الانتصار بفارق ثلاثة أهداف في هذه الجولة من قبل خلال 15 مشاركة سابقة بالمجموعات.

السادس

الأهلي تمكن خلال مشواره بمجموعات النسخة الحالية من تحقيق أكبر فوز في تاريخه على أندية الجزائر على مستوى المواجهات القارية، حيث تعتبر ثلاثيته النظيفة في شباك الساورة هي الأكبر في سجله الأفريقي في مواجهة الأندية الجزائرية، ليرد الأهلي على خسارته بثلاثية نظيفة في أول مشاركة قارية له أمام المولودية في 1976.

السابع

رقم سلبي شخصي للأهلي في هذه المرة، حيث تعد هي المرة الثانية التي يبلغ خلالها الفريق مرحلة المجموعات دون تحقيق أي فوز خارجي منذ بداية مشواره بالمسابقة، فسبق وأن حققها في نسخة 2010 بالعبور من المجموعات بدون أي فوز خارجي بالخسارة في لقائي دور الـ 32 و ثمن النهائي، فضلاً عن هزيمتين وتعادل في المجموعات خارج الديار، علماً بانه لم يحقق انتصار خارجي في مجموعات نسخة 2006 ولكنه تمكن من الفوز على توسكر بكينيا في دور الـ 32 للمسابقة.

الثامن

عادل الأهلي خلال مشاركته بالمجموعات أكبر فوز له في تاريخه على الأندية التنزانية بخماسية في شباك سيمبا بالجولة الثالثة ببرج العرب، حيث سبق وأن فاز على يانج أفريكانز في عام 1982 وبامبا في 1993 بالنتيجة ذاتها.

التاسع

ثلاثية الأهلي في شباك الساورة منحت الأهلي الانفراد برقم مميز وهو أكثر الأندية تهديفاً في تاريخ مرحلة المجموعات منذ تطبيق هذا النظام في عام 1997، فيمتلك الأهلي 136 هدفاً متفوقاً على الترجي التونسي صاحب الـ 135 هدفاً.

العاشر

مشاركة الأهلي مرحلة المجموعات بالنسخة الجارية لدوري الأبطال منحته الرقم القياسي في عدد المشاركة بهذه المرحلة بالرقم 16 بالتساوي مع الترجي التونسي أيضاً.