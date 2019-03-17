شكرا لقرائتكم على معلول «نمبر وان» فى أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار موقع "sofascore" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، النجم التونسى على معلول المحترف فى النادى الأهلى أفضل لاعب أمام شبيبة الساورة الجزائرى فى المباراة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا. وتمكن على معلول صاحب الـ29 عامًا من صناعة هدفين لفريق الأهلى أمام شبيبة الساورة الجزائرى فى المباراة التى انتهت بفوز "المارد الأحمر" بثلاثية نظيفة ليحجز مقعده فى الدور ربع النهائى من منافسات البطولة. Advertisements وحصل على معلول 8.6 – 10 فى التقييم الذى أعده الموقع عن مستويات لاعبى الأهلى وشبيبة الساورة فى مباراة أمس، وهو التقييم الذى لم يحصل عليه أى لاعب آخر. وحل محمد هانى لاعب الأهلى فى المركز الثانى بقائمة الأفضل فى مباراة شبيبة الساورة بعدما حصل على 7.7 – 10 فى التقييم.



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