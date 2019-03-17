المنتخب الأوليمبى يطير إلى إسبانيا...

جدة - عمرو شويل غادرت القاهرة صباح اليوم بعثة المنتخب الأولمبى متوجهة إلى إسبانيا، للدخول فى معسكر مغلق هناك يتخلله مباراتان وديتان أمام أمريكا يوم 22 مارس الحالى وأمام هولندا 26 مارس، ضمن برنامج اعداد الفريق لخوض نهائيات الأمم الأفريقيه تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى نوفمبر القادم وهى المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

يترأس البعثة ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، وتضم شوقى غريب مديرا فنيا وعلاء عبدالعزيز مديرا للمنتخب ومعتمد جمال مدربا عاما ووائل شيتوس ومحمد شوقى مدربان، وأسامة عبدالكريم مدربا لحراس المرمى وأيمن زين طبيبا والدكتور كمال عبدالواحد أخصائى الأحمال والدكتور صلاح عاشور للعلاج الطبيعى والدكتور محمد صلاح للتأهيل والإداريان أيمن سليمان ومحمد عشرى، وعيد سليمان للمهمات.