شكرا لقرائتكم هل طلب محمد الننى شارة كابتن منتخب مصر؟.. لهيطة يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى أية طلبات من جانب لاعب فريق أرسنال ونجم منتخب مصر محمد الننى، بشأن حصوله على شارة "الكابتن" فى المنتخب الوطنى

وأكد لهيطة فى تصريحات لبرنامج ساعة مع شوبير بإذاعة أون سبورت: أن شارة الكابتن فى المنتخب لم ولن تعتمد سوى على الأقدمية دون النظر لأى اعتبارات أخرى، مشيرا إلى أن محمد الننى لم يطلب من الجهاز الفنى الحصول على الشارة

وطالب لهيطة جميع وسائل الإعلام وجماهير كرة القدم تحرى الدقة بشأن الأخبار المتعلقة بالمنتخب خاصة فى ظل استعدادات الفريق لأمم أفريقيا، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.