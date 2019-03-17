شكرا لقرائتكم هل طلب محمد الننى شارة كابتن منتخب مصر؟.. لهيطة يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نفى إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى أية طلبات من جانب لاعب فريق أرسنال ونجم منتخب مصر محمد الننى، بشأن حصوله على شارة "الكابتن" فى المنتخب الوطنى
وأكد لهيطة فى تصريحات لبرنامج ساعة مع شوبير بإذاعة أون سبورت: أن شارة الكابتن فى المنتخب لم ولن تعتمد سوى على الأقدمية دون النظر لأى اعتبارات أخرى، مشيرا إلى أن محمد الننى لم يطلب من الجهاز الفنى الحصول على الشارة
وطالب لهيطة جميع وسائل الإعلام وجماهير كرة القدم تحرى الدقة بشأن الأخبار المتعلقة بالمنتخب خاصة فى ظل استعدادات الفريق لأمم أفريقيا، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.
كانت هذه تفاصيل خبر هل طلب محمد الننى شارة كابتن منتخب مصر؟.. لهيطة يجيب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.