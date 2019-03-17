شكرا لقرائتكم الغندور حكما لمباراة الاتحاد وحرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الحكم أحمد الغندور، لإدارة مباراة الاتحاد وحرس الحدود، المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين لدورى القسم الأول، والتى ستقام اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يعاونه محمود عبد السميع وعدى عيد، وشريف حسن حكماً رابعاً، بالإضافة إلى وليد عبد العزيز ومحمود دسوقى حكماً خامساً.

يذكر أن الاتحاد يلتقى مع حرس الحدود فى السادسة من مساء اليوم باستاد برج العرب.