دقيقة حداد فى الأولمبياد الخاص بأبوظبى على شهداء حادث نيوزيلندا الإرهابى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت كافة منافسات دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقام بأبو ظبى الوقوف دقيقة حداد قبل المباريات على ضحايا الحادث الإرهابي بنيوزيلندا، والذى سقط خلاله عدد كبير من المصلين فى مسجدين. Advertisements وتقام منافسات الأولمبياد الخاص العالمى بأبوظبى بمشاركة قرابة 195دولة يمثلها 7500لاعب ولاعبة يتنافسون فى 24 رياضة ووتشارك مصر ببعثة تضم 67 لاعبا ولاعبة. وكان الثنائى العالمى كافو نجم منتخب البرازيل بطل العالم 1994 والإيفوارى ديديه دروجبا نجم تشيلسى ومارسيليا السابق، وحرصا على حضور مباريات كرة القدم فى منافسات دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقامة بأبو ظبى الإماراتية.

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