موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داى بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر جماهير وعشاق الزمالك لقاء الفريق الأبيض أمام نصر حسين داى الجزائرى، المقرر له مساء اليوم، فى إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داى

تنطلق مباراة الزمالك ونصر حسين داى فى السادسة مساء اليوم وتقام باستاد 5 يوليو بالجزائر.

ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

يقع الزمالك فى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بعد الفوز على جورماهيا الكينى فى الجولة الماضية، ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، ثم نصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، بينما يقع جورماهيا الكينى فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويكفى الأبيض الفوز أو التعادل فى مباراته أمام نصر حسين داى لضمان التأهل مباشرة لدور ربع النهائى من الكونفدرالية الأفريقية.

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التشكيل المتوقع للزمالك أمام نصر حسين داى

استقر كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على التشكيل المقرر أن يخوض به لقاء اليوم، ففى حراسة المرمى محمود جنش، وفى الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، أما خط الوسط فيأتى طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا، وفى الهجوم خالد بوطيب.

تعليمات جروس للاعبى الزمالك

وحرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على التأكيد للاعبين حول أهمية التركيز فى مباراة اليوم أمام نصر حسين داى وتنفيذ التعليمات الفنية، خاصة فى ظل أهمية اللقاء لحسم بطاقة العبور للدور التالى رافضاً أى سيناريو بخلاف الانتصار حيث شدد على لاعبيه بضرورة التأهل متصدرًا للمجموعة لتوجيه رسالة للفرق المتأهلة أن الأبيض قادم للمنافسة على اللقب وحصد البطولة وهى نفس الرسالة التى نقلها مرتضى منصور رئيس النادى للاعبين قبل سفر البعثة حيث أوضح للاعبين رفضه التعادل مطالباً بتحقيق الانتصار أمام بطل الجزائر.