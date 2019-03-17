شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل طلب محمد الننى شارة كابتن منتخب مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت أخبار كثيرة الفترة الماضية حول طلب محمد الننى، لاعب أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر، الحصول على شارة الكابتن، وهو ما أثار استياء بعض الجماهير.

ولمعرفة إذا كان محمد الننى طلب شارة كابتن منتخب مصر وموقفه اضغط هنا..

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